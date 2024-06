Día de Eliminación en Top Chef VIP: los jueces están molestos y la competencia se pone más exigente

Este jueves es día de eliminación y los jueces están molestos por lo ocurrido con el plato de Pancho en un episodio anterior.

Tanto que advirtieron que no van a tolerar que a estas alturas de la competencia no se entregue un plato y no se cumpla con los requerimientos que ellos piden.

Los Chefs recibieron el miércoles a una invitada especial, y juntos pasaron por las estaciones y probaron tacos y salsas, como parte de la prueba por la salvación. Fue David quien ganó la inmunidad y se salvó de ir esta noche al reto de Eliminación.

En la prueba de emplatado, presentación y degustación, los chefs decidieron que la pareja ganadora son Patricia y Rosie, quienes también se salvaron de la eliminación.

No te puedes perder esta noche de eliminación donde Alicia llora y dice que no se quiere ir de la competencia. Qué pasará.

Top Chef VIP a las 7:00 pm/6 Centro por Telemundo.