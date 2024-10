Cantante de Pensilvania consigue aval de los cuatro jueces de The Voice

Una cantante de Chester County impresionó a los cuatro jueces durante una audición a ciegas en el programa de competencia de canto 'The Voice'.

Se trata de Gabrielle Zabosky, de 25 años, quien recibió aplausos de los jueces y del público por su interpretación de la canción "Mr. Know It All" de Kelly Clarkson.

La vocalista logró que los jueces Snoop Dogg, Michael Bublé, Reba McEntire y Gwen Stefani giraran su silla en señal de aprobación a su talento. Al final, la nativa de Oxford, Pensilvania, eligió unirse al equipo de Stefani.

Puedes ver a Zabosky y otros concursantes en 'The Voice', los lunes y martes a las 8:00 p.m. por NBC o al día siguiente en Peacock.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Read in English here