Giro inesperado: Gregorio Pernía abandona La Casa de los Famosos

Tras unos días de gran tensión y quedar por diversas razones en el centro de discusiones graves, el actor colombiano Gregorio Pernía anunció este miércoles su salida de La Casa de los Famosos en una inesperada conexión con Nacho Lozano, conductor del reality junto a Jimena Gállego.

"Espero no haberles quedado mal, fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo; en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia", dijo a sus compañeros respecto a su familia, que fue la que lo alentó a abrazar el proyecto.

"Entré así, pensando que era otra cosa, muy diferente", compartió antes de llorar y decir "me dicen Thalía, me oprimen y lloro".

Gregorio agradeció a cada uno de los famosos que quedan en la Casa, a quienes les dedicó lindos mensajes y abrazos, además de que aseguró salir sin rencores.

"Me voy para el mejor lugar, me voy a reencontrar con mi mujer y mis hijos", añadió quien durante la semana pasada pidió por todos los medios salir de La Casa y no ocurrió así por la enorme cantidad de seguidores que tiene y a quienes él llama "parte de mi familia".

"Los quiero mucho y me los llevo en el corazón a todos", cerró antes de dirigirse al foro donde cada tarde se conocen detalles del gustado reality.

Mientras ello ocurría, la Casa quedó sumida en un silencio solo roto por las lágrimas y sollozos de varias de las celebridades, sobre todo los habitantes del cuarto Tierra, quienes se reunieron a confortarse y compartir su dolor.

"SENTÍ QUE ME ARRANCARON EL CORAZÓN"

El actor compartió dos razones fundamentales que impulsaron su salida: dejar a su familia con quien ha compartido 22 años de vida feliz y austera, donde la sencillez es lo principal, aunque se definió como un hombre multimillonario porque sabe y puede disfrutar de las maravillas que la naturaleza le muestra en el sitio que habita.

Además, reveló que descubrió tener claustrofobia. "Fuerte, fuerte, fuerte; jamás pensé que sufriera de claustrofobia. Eso fue un impacto fuertísimo. Soy un hombre libre".

Para él, su paso por La Casa de los Famosos fue una experiencia muy bonita en cuestión de retomar su esencia. Él, afirmó, no es una persona que levite, es decir, que no pierde el piso como suele ocurrir con personas que autonombran famosas.

"Un taller divino de tolerancia, de quedarme callado, de ser un buen receptor y escuchar humillaciones, golpes duros por mi familia; gente que no creyó que estaba tratando de salir y de buscar la forma. Pensaron que era una estrategia.

"Volver a agachar la cabeza porque la Casa es una cosa dura, donde no recibes un mensaje, no tienes comunicación con nadie. Y donde no tengo visita conyugal", respondió ante las preguntas de Nacho y Jimena.

"GENERÉ COSAS MUY FUERTES AL INICIO DEL JUEGO PORQUE NO LO SÉ JUGAR"

Gregorio negó ser estratega y se mostró sorprendido por las reacciones que ocasionó cuando dijo que Tierra debía ir contra los cuartos Agua y Fuego, y también por su insistencia en querer salir de la Casa.

El público eligió su permanencia, recordó, y le tocó regresar a la Casa en medio de grandes tensiones y enfrentamientos que le llevaron a hacer una reflexión en la que mostró su dolor: "nadie se habla con nadie, es increíble lo que puede llegar a pasar acá. La primera semana, hola, cómo estás, somos amigos, amigas. Ahora nada.

"Qué se necesita para ir a La Casa de los Famosos: cuero, resistencia, mucha mente y que todo le importe un bledo, me resbala todo; se necesita un témpano de hielo".

¿QUIÉN MERECE GANAR LA CASA DE LOS FAMOSOS?

"El reality no se lo puede ganar una persona misógina, una persona con falta de transparencia, no se puede ganar el reality una persona deshonesta.

"Creo que se lo tiene que ganar una persona que tenga un buen concepto de familia, porque este programa, aquí, nos está viendo la abuelita, la mamá, la tía, la hermana", expuso.

Ante preguntas de si veía a algún candidato ganador, Gregorio fue contundente.

"Clovis es un candidato ganador; Lupillo es un candidato ganador", dijo antes de recurrir a su característico llamado por un teléfono de ficción. "Nosotros estamos acá para dejar un mensaje positivo" para las personas que siguen La Casa de los Famosos.

La sonrisa de Gregorio a su regreso, tras ser salvado por el público, fue motivo de discordia.