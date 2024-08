¿Qué pasa con Jennifer López y Ben Affleck?

Jennifer López y Ben Affleck no están pasando por su mejor momento como pareja; hasta se habla de que están separados mientras se dilata un posible proceso de divorcio.

La pareja que se conoció en el 2002 y que un año después se comprometió, reinició su relación en el 2021 y en julio del 2022, se casaron.

Pero hoy, dos años después, la relación parece atravesar un momento difícil que los ha llevado a vivir separados, según reportan varios medios.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Todo se habría venido a pique tras el estreno del documental sobre JLo, “This Is Me… Now: A Love Story” en febrero de este año, cuando comenzaron los rumores de una crisis.

El actor dejó de acompañarla a JLo en sus compromisos laborales -presentaciones, conferencias de prensa- y no fue a la gran fiesta de cumpleaños de la cantante, quien celebró sus 55 años el pasado 24 de julio.

Por su parte, la pareja puso a la venta la mansión que compartieron hasta hace unos meses en $68 millones y hasta dejaron de usar sus anillos de casamiento.

“Ella está furiosa con él”, dijo un fuente al portal Page Six, quien se sintió humillada ya que él habría hecho una apuesta cuando volvieron juntos mientras que ella no ahorraba palabras para describir el amor que sentía hacia el actor y director de “Argo”.

Pero el actor, que siempre ha tratado de protegerla, ha decidido postergar el supuesto proceso de divorcio para evitar “humillar más a la diva”, según Page Six.

Varios medios reportaron que ambos ya no se hablan, que no tienen abogados y dejaron todo en manos de sus gerentes comerciales, lo que explicaría por qué no han iniciado el proceso de divorcio.

Ella tiene a los mellizos Max y Emme, producto de su relación con el cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada hasta el 2014.

Ben Affleck, por su parte, estuvo casado con la actriz Jennifer Garner entre 2008 y 2018, con quien tuvo a Violet, Finn y Samuel.