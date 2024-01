Denuncia de posible amenaza a testigos retrasa audiencia de acusado del asesinato de Tupac Shakur

LAS VEGAS — Una audiencia de fianza para un exlíder de una pandilla del área de Los Ángeles acusado de orquestar el asesinato de la leyenda de la música hip-hop Tupac Shakur en 1996, se pospuso el martes en Las Vegas, lo que dio tiempo a los abogados defensores para responder a las acusaciones de los fiscales de que los testigos del caso puedan estar en riesgo.

Los abogados designados por el tribunal de Duane “Keffe D” Davis solicitaron la demora para responder a las acusaciones de los fiscales, presentadas la semana pasada, de que las grabaciones telefónicas de la cárcel y una lista de nombres proporcionada a los familiares de Davis muestran que Davis representa una amenaza para el público si es liberado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El martes no se celebró ninguna audiencia judicial. Uno de los abogados de Davis, Robert Arroyo, dijo más tarde a The Associated Press que la defensa quería responder ante el tribunal por escrito. Se negó a proporcionar detalles.

Arroyo dijo la semana pasada que no vio evidencia de que ningún testigo hubiera sido nombrado o amenazado.

Davis es la única persona acusada de un delito en el tiroteo desde un vehículo que también hirió al magnate de la música rap Marion “Suge” Knight, quien ahora cumple 28 años en una prisión de California por un tiroteo fatal no relacionado en el área de Los Ángeles en 2015.

Davis se ha declarado no culpable y debe ser juzgado en junio por un cargo de asesinato. Ha permanecido encarcelado sin derecho a fianza desde su arresto el 29 de septiembre frente a su casa en Henderson. La policía de Las Vegas había entregado una orden de registro allí a mediados de julio.

Davis, originario de Compton, California, se encuentra ahora alojado en el Centro de Detención del Condado Clark en Las Vegas, donde se graban habitualmente las llamadas telefónicas de los detenidos. Si es declarado culpable en el juicio, podría pasar el resto de su vida en prisión.

Mira el momento de la detención de Duane "Keffe" Davis.

En una grabación de una llamada a la cárcel en octubre, los fiscales dicen que el hijo de Davis le habló al acusado sobre una autorización de “luz verde”. Su presentación judicial no hizo ninguna referencia a que Davis ordenara a alguien que lastimara a alguien, ni a que nadie asociado con el caso sufriera daños físicos.

"En el mundo (de Davis), una 'luz verde' es una autorización para matar", dijeron los fiscales Marc DiGiacomo y Binu Palal a la jueza del tribunal de distrito del condado Clark, Carli Kierny, en el documento judicial, y agregaron que al menos un testigo recibió asistencia del gobierno federal “para que pudiera cambiar de residencia”.

Los fiscales también señalan las propias palabras de Davis desde 2008 (en entrevistas policiales, en sus memorias reveladoras de 2019 y en los medios de comunicación) que, según dicen, proporcionan pruebas sólidas de que él orquestó el tiroteo de septiembre de 1996.

Los abogados de Davis argumentan que sus descripciones del asesinato de Shakur fueron "hechas con fines de entretenimiento y para ganar dinero".

Arroyo y el co-abogado Charles Cano han argumentado que su cliente de 60 años tiene mala salud después de una batalla contra un cáncer que está en remisión, no representa ningún peligro para la comunidad y no huirá para evitar el juicio. Quieren que Kierny fije una fianza de no más de $100,000.

Davis sostiene que recibió inmunidad procesal en 2008 por parte de agentes del FBI y la policía de Los Ángeles que investigaban los asesinatos de Shakur en Las Vegas y el rapero rival Christopher Wallace, conocido como The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls, seis meses después en Los Ángeles.

La audiencia de fianza de Davis ahora está programada para el 9 de enero.