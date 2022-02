Kate del Castillo defiende la decisión de sus padres de no vacunarse contra el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO - Para la actriz mexicana Kate del Castillo, la oportunidad de ser parte de una historia de acción como una "mujer madura" en la serie "La reina del sur" es algo que debería ser más común en proyectos y además celebra que la historia se haya ido alejando del tema del narcotráfico.

"En estas épocas era para que nos escribieran mejores personajes y de acción. Las mujeres somos mujeres de acción desde que nacemos, tenemos que serlo para sobrevivir. Creo que lo lindo de 'Teresa Mendoza' (su personaje) es que es una mujer de cierta edad, como yo, no es una chavita, y eso le da una madurez física y de toda la vida que ha llevado", respondió este martes a Efe la actriz, de 49 años, en conferencia de prensa virtual.

Del Castillo recordó los mejores momentos de la segunda temporada de la serie que fue transmitida en 2019 y que actualmente se difunde por la cadena Telemundo Internacional, como antesala del próximo estreno de la tercera parte de "La reina del sur", que apenas en diciembre terminó grabaciones.

Aunque confesó que es a la primera temporada a la que más cariño le tiene, la actriz comentó que ha disfrutado esta nueva etapa de la historia, pues la serie ha ido dejando atrás los temas del narcotráfico paulatinamente, al grado de que promete que la tercera entrega será "una serie completamente de acción".

POLÉMICA Y CORONAVIRUS

Algo que ha regresado a la polémica a la actriz es la postura de su padre, el también actor Eric del Castillo, frente a las vacunas contra el coronavirus, pues ha hablado abiertamente de su negativa a vacunarse y aunque Kate asegura que tiene las dos dosis, confesó que en un principio no quería hacerlo.

"Es muy fácil juzgar, yo tengo mi manera de pensar, mis padres también y no se las voy a cambiar, lo he intentado. Ellos no salen de su casa, creen que así están bien. Yo tampoco quería vacunarme y creo que es muy temprano para juzgar. La verdad es que nadie sabe qué está pasando, la ciencia está tratando de entender lo que pasa con este virus. Yo recomiendo que se vacunen", afirma.

REGRESO A MÉXICO

Además, la actriz dijo que no puede esperar para regresar a México, esta vez con su casa productora, Cholawood Productions, liderando su propio proyecto en el que es la protagonista y lamentó no tener suficientes ofertas de trabajo en su país.

"Vamos a filmar una versión moderna de 'Anna Karenina', de León Tolstói. Va a ser una cosa totalmente diferente, se llama 'Beautiful Lie', es la primera serie que vamos hacer con mi productora para una plataforma y por eso estoy emocionada de regresar a mi país", aseguró.