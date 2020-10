Khloé Kardashian tuvo coronavirus y lo mantuvo en secreto

LOS ÁNGELES - Khloé Kardashian dice que tuvo coronavirus.

La estrella de reality shows confirmó su diagnóstico previo en un adelanto de “Keeping Up with the Kardashians” publicado el miércoles. Postrada en una cama, habló con la voz ronca.

“Acabo de enterarme de que sí tengo corona”, dijo en el video promocional del episodio, filmado hace un mes. Otro avance publicado en septiembre la mostró realizándose la prueba de COVID-19.

“He estado en mi habitación”, continuó. “Voy a estar bien, pero me sentí realmente mal un par de días”, indicó.

Kardashian dijo que sus síntomas incluyeron tos, temblores, vómitos, dolores de cabeza, sofocos y escalofríos. Dijo que tenía una sensación de ardor cuando tosía.

El video se publicó al día siguiente de que su hermana, Kim Kardashian West, fue criticada por celebrar unas espléndidas vacaciones por su cumpleaños 40 con un grupo grande de personas en una isla privada durante la pandemia. Kardashian West publicó en sus redes sociales fotos de la celebración con amigos y familiares. Ninguno usaba tapabocas.

“Luego de dos semanas de múltiples chequeos de salud y de pedirle a todos que guardaran cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada”, dijo en el post.