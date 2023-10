Mariah Carey traerá gira de conciertos navideños a Filadelfia

Mariah Carey hará una parada en el Wells Fargo Center del sur de Filadelfia con su gira musical navideña en el 2023.

Se trata del espectáculo denominado como la popular canción “All I Want For Christmas Is You” del éxito que la artista promueve desde la década de los 90.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Se trata de 13 conciertos en total que llegarán a la zona el miércoles 13 de diciembre 2023. Otras ciudades incluidas en la gira son: Los Ángeles, Highland, Denver, Toronto Montreal, Detroit, Chicago, Boston, Pittsburg, Baltimore y Nueva York.

La preventa de boletos será para algunos, mientras que los paquetes VIP y de acceso abarcador estarán disponibles en Ticketmaster desde el cinco de octubre 2023. Ya para el seis de octubre todos los tiquetes de entrada general estarán a la venta desde las 10:00 a.m.

Read in English here