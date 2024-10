Mario López recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en su cumpleaños

Feliz cumpleaños, Mario López.

El jueves se inauguró una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para el presentador de televisión y actor de la recordada serie "Saved by the Bell" en su cumpleaños número 51.

En la ceremonia realizada en el 6930 de Hollywood Blvd. a las 11:30 a.m., López estuvo acompañado por el actor Mark Wahlberg, su madre Elvia López y Valari Staab, presidenta de NBCUniversal Local.

La estrella de López está frente al restaurante Wahlburgers y al otro lado de la calle del Teatro Chino TCL.

El presentador de "Extra" y "Access Hollywood" nació en Chula Vista, California. Un agente de talentos lo descubrió en un recital de baile cuando tenía 10 años e hizo su debut como actor profesional como miembro del elenco de la comedia de ABC "a.k.a. Pablo", que se emitió durante seis semanas en 1984.

López fue un pilar de "Saved by the Bell" durante su emisión de 1989 a 1993. También formó parte de un show derivado en horario de máxima audiencia, "Saved by the Bell: The College Years", que se emitió en NBC en la temporada de 1993 a 1994.

Otros créditos televisivos de López incluyen su interpretación del saltador cuatro veces medallista de oro olímpico Greg Louganis en la película hecha para televisión de USA Network, "Breaking the Surface: The Greg Louganis Story" (1997), el drama diurno de CBS "The Bold and the Beautiful" y el drama médico de FX, "Nip/Tuck".

López ha sido presentador de "Access Hollywood" desde 2019 después de ser anfitrión del programa de noticias de entretenimiento rival "Extra", de 2008 a 2019.

López también es presentador de "Access Daily with Mario & Kit", los programas de radio "On with Mario Lopez" y "iHeartRadio Countdown with Mario Lopez", y el podcast de boxeo, "The 3 Knockdown Rule".

López también presentó el certamen de Miss Universo en 2007 y 2020.