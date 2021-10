Meek Mill lanza nuevo álbum que narra su duro pasado

Meek Mill no está tras las rejas de la prisión. Ya no es necesario que se registre con los oficiales de libertad condicional. Pero a pesar de esta libertad, el rapero no se ha librado por completo de los grilletes invisibles que aún lo encierran.

"Me siento como si estuviera a un paso de encontrarme con el policía equivocado y meterme en una situación salvaje", dijo el rapero y activista social de 34 años, nacido como Robert Williams. “Toda mi vida adulta, estuve en libertad condicional todo el tiempo. Entonces, es como un sentimiento natural. Estaría mintiendo si dijera que me siento totalmente libre".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los sentimientos de incertidumbre, junto con los temores de desconfianza y traición creados a partir de los fantasmas de su pasado, han quedado grabados en su nuevo álbum, "Expensive Pain".

Manteniéndose fiel a su marca, el último proyecto de Meek Mill explora el equilibrio entre la fama y la riqueza mientras lleva las cicatrices mentales de una dura educación en Filadelfia. Como la mayoría de las cosas de valor, su éxito ha tenido un costo.

“En el barrio tenía 'dolor de pobreza'… cuando volví a la calle, tenía 15, 16 años, sin saber qué voy a comer por la noche, sin saber qué te pondrás mañana porque salimos de la casa. Tu mamá en el trabajo o papá muerto”, dijo el rapero, que tenía cinco años cuando su padre fue asesinado. "Este dolor que tengo ahora, es como si estuviera perdiendo miembros de la familia porque no estoy permitiendo que la gente pida dinero prestado".

"Expensive Pain" es el primer proyecto de larga duración de Meek Mill desde los "Campeonatos" nominados al Grammy en 2018, que salió siete meses después de su liberación de prisión luego de una controvertida sentencia en 2017 por violaciones de libertad condicional técnica que involucran un caso de posesión de armas y drogas de una década. El juez de primera instancia de Pensilvania lo condenó a entre dos y cuatro años de prisión, pero un tribunal ordenó su liberación en abril de 2018.

El 24 de julio de 2019, un tribunal de apelaciones rechazó su condena por dudas sobre la credibilidad del oficial que lo arrestó. Al mes siguiente, Meek Mill se declaró culpable de un cargo menor de armas en un acuerdo que resolvió el arresto de 2007, poniendo fin a su limbo legal con el sistema de justicia penal. Ahora es un activista por la reforma judicial.

"Expensive Pain”, que contiene 18 pistas de Meek Mill, con la producción de Boi-1da, Cardo, el productor interno de Dream Chasers Nick Papz y otros, cuenta con algunas de las estrellas jóvenes más brillantes del hip-hop como Lil Baby, Lil Uzi Vert, Young Thug, Lil Durk y la estrella de R&B Kehlani. Meek Mill está planeando un concierto de “Expensive Pain: Meek Mill & Friends” el 23 de octubre en el Madison Square Garden.

Si bien es conocido por sus letras ásperas y su rima rápida y agresiva, Meek Mill amplía su repertorio esta vez. Toma una página de sus colaboradores más jóvenes al experimentar con el rap melódico, el sonido que ahora domina el hip-hop, en canciones como "On My Soul", "We Slide" con Young Thug y "Angels (RIP Lil Snupe)".

“Durante la cuarentena, tuve como un bloqueo de escritor vicioso porque cada vez que trato de pasar al siguiente nivel, me siento realmente incómodo al probar cosas nuevas. Y la melodía es un carril en el que han estado todos los chicos más jóvenes”, dijo Meek Mill, quien reveló que practicó la armonización durante casi un año. "Simplemente entré allí y probé lo mío y me mantuve firme, y de alguna manera creé un carril adicional para mi estilo".

El ejecutivo de Roc Nation, Mike Brinkley, dijo que Meek Mill es parte de un puñado de artistas actuales lo suficientemente respetados como para tender un puente entre las generaciones mayores de fanáticos del rap que ponen énfasis en las letras y la escritura y los fanáticos más jóvenes que tienden a obsesionarse con el ambiente general de la música.

“Aún puede ganarse el respeto de la generación hip-hop más vieja, los Jays (Jay-Z), pero también se sentirá identificado y seguirá atrayendo a estos artistas más jóvenes”, dijo Brinkley.

Si bien Meek Mill se mantiene firme con el rap melódico, no abandonó su experiencia.

En "Halo", que presenta al cantante de R&B en ascenso Brent Faiyaz, Meek Mill ilustra la yuxtaposición de salir de una comunidad empobrecida mientras la familia y los amigos permanecen.

"Estás viviendo en tanto trauma y enterrado en el trauma, ni siquiera tienes la oportunidad de desarrollarte realmente y convertirte en la persona que se supone que eres", dijo Meek Mill sobre su ciudad natal Filadelfia, que tuvo 499 asesinatos en 2020. “Ves a alguien asesinado ayer, no vas a pensar en eso durante una semana… Vas a estar pensando en eso durante unos 12 años a diario. Y si algo más sucede la semana que viene en su vecindario, se acumulará".

Pero este quinto proyecto de estudio en solitario no son todos cuentos de la vida en la calle, esto es Meek Mill después de todo. Hay un montón de temas como "Outside (100 MPH)" y "Sharing Locations" con Lil Baby y Lil Durk, que se ha incluido en el Billboard Global 200, que celebran los placeres que conlleva ser una de las estrellas del rap más grandes del mundo.

Puede que no haya imaginado que sus propios problemas legales lo impulsarían al activismo social o buscarían cambios en el mismo tipo de vecindarios en los que creció, pero no está huyendo de ese trabajo.

Si Meek Mill hubiera sabido que experimentaría la prisión, la pobreza, y el trauma que los acompaña, como puerta de entrada al éxito que tiene ahora, ¿pagaría esos costos?

“Ver a la gente morir y tener PTSD por eso, no vale la pena no recibir dinero”, explicó Meek. “Simplemente resultó ser la situación. Lo aprecio y es mi vida la que me ha convertido en quien soy. Pero nunca vale la pena".