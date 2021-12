Muere Betty White, legendaria actriz y comediante

LOS ÁNGELES, California - La actriz y comediante estadounidense Betty White falleció este viernes en su hogar de California, según confirmó The Associated Press.

Tenía 99 años y en pocos días hubiera cumplido 100. White nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois.

Con una extensa carrera en Hollywood que se remonta a 1939, White obtuvo fama internacional con el rol de Rose Nylund en la exitosa comedia “The Golden Girls” (conocida como “Los años dorados'' en Latinoamérica), la cual se vio originalmente en televisión de 1985 hasta 1992.

White ha sido galardonada con múltiples premios Emmy, SAGs, y hasta un Grammy.

Además de "The Golden Girls", White dejó su huella en otras series muy importantes de la pequeña pantalla como "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) o "Life with Elizabeth" (1952-1955).

También se destacó por su humor y personalidad como invitada en numerosos concursos televisivos.

En los últimos años de su vida se erigió en una celebridad particularmente querida en internet, se convirtió en 2010 en la anfitriona más veterana de "Saturday Night Live" con 88 años y participó en películas como "The Proposal" (2009) con Sandra Bullock y series como "Hot in Cleveland" (2010-2015).

La muerte de White se convirtió rápidamente en tendencia mundial en Twitter y numerosos fans de todo el mundo lamentaron su fallecimiento.