Niurka revela sus secretos más ocultos esta noche, en La Casa de los Famosos

¡Este miércoles, prepárate para una exclusiva que lo cambiará todo! Niurka se sentará con ella misma para una esperada entrevista sin filtros, sin rodeos, revelando momentos clave de su vida, sus secretos más ocultos. ¡Será épico!

Pero eso no es todo, porque la prueba semanal tendrá que ser superada.

Qué pasó el martes:

El drama continuó en La Casa de los Famosos All Stars, y vaya que tuvimos reacciones explosivas. Las reacciones a la eliminación de Nacho no se hicieron esperar. Llanto, frustración, tristeza… y del otro lado, pura alegría. Algunos se sienten como los grandes estrategas, seguros de que sus jugadas fulminaron y ahora son los poderosos.

¡Y no es para menos! Porque Manelik, después de varias pruebas, se coronó como la líder de esta quinta semana. La casa está a sus pies, y su victoria la fortalece en la batalla. Pero, ojo, la casa también se reordena y las lealtades empiezan a tambalear. El caos estará en su punto máximo en unas cuantas horas, y la traición podría estar al doblar la esquina.

Y si pensaban que eso era todo, ¡se equivocan! Manelik, como anfitriona, no se lleva a Caramelo a la suite. No, no, no. Lo cambió por Alejandra. Y Dania… bueno, ¿podría estar sintiendo celos? ¡Quién lo diría!

Las emociones están al tope y las estrategias se vuelven cada vez más intensas.

Cómo ver La Casa de los Famosos All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual estará disponible en televisión (7 pm para el Este del país, 6 pm para el Centro, 8 pm para Montaña y 10 pm para el Pacífico), además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos han sido colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.

Los televidentes también podrán visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.