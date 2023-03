Los Premios Oscar celebran la excelencia del cine desde Hollywood; conoce todos los detalles de la ceremonia

LOS ÁNGELES- Hollywood recibe este domingo la edición 95 de los Oscar con una ceremonia que busca atraer a nuevas audiencias y en la que las películas "Everything everywhere all at once" y "All the quiet on the western front" parten como favoritas.

El glamur invade desde ya las calles de Los Ángeles (California, EE.UU.) que se preparan para recibir a las estrellas de cine más populares del momento en la gala de esta prestigiosa noche.

El temporal que cubre la ciudad no ha impedido que se lleven a cabo las labores de producción de los organizadores y de la prensa, que prepara sus equipos a las puertas del Teatro Dolby.

Allí ya se ha desplegado la alfombra por donde desfilarán las estrellas, que por primera vez es de color champán en lugar de rojo.

"Estamos aquí por mi cumpleaños, no sabíamos que iban a ser los Oscar", dijo a EFE la turista francesa Chloe. "Es una pena, pero esperamos que al menos podamos ver a algún artista", añadió su amiga Manon, quien dijo que se ha visto afectada por los problemas de movilidad que supone el evento.

Otros visitantes han quedado un poco decepcionados de Los Ángeles, pues consideran que el glamur de las películas no se corresponde con la realidad de la ciudad californiana.

"Es una ciudad variopinta, también hay mucha decadencia, estas calles ahora están muy glamurosas pero sales un poco de aquí y todo es diferente", dijo Mapi, una turista española.

LOS FAVORITOS AL OSCAR

Las 11 nominaciones a la cinta "Everything everywhere all at once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, así como la cantidad de premios con los que se ha alzado esta temporada, la sitúan como favorita para la gala de la noche del 12 de marzo.

El filme de bajo presupuesto protagonizado por actores de origen asiático podría hacerse con el título a mejor película y desbancar a leyendas vivas de la historia del cine como Steven Spielberg, que compite con "The Fabelmans", y a James Cameron, con la segunda parte de "Avatar".

La lucha será difícil, pues el filme antibélico "All quiet on the western front", de Edward Berger, y "The banshees of Inisherin", de Martin McDonagh, ambas ganadoras en premios reputados de la industria, le pisan los talones con nueve nominaciones.

Sin embargo, las quinielas de medios especializados de Hollywood apuntan a que la segunda parte de la película protagonizada y producida por Tom Cruise "Top Gun: Maverick", podría ser la verdadera rival de "Los Daniels".

En palabras de Spielberg, la cinta de Cruise "salvó el trasero de Hollywood" al regresar a las salas de cine a una audiencia que se había retraído en casa viendo películas en "streaming" debido a la pandemia de covid-19, por lo que se cree que esa gratitud podría verse reflejada en la votación de sus miembros.

La competencia de este año también es una oportunidad para que actores relegados de Hollywood hagan justicia, como Brendan Fraser, que compite a mejor actor por "The Whale", y Ke Huy Quan, que lucha por el título de mejor actor secundario con "Everything everywhere all at once".

En 2022 ambos revivieron sus carreras después de años de no obtener oportunidades actorales trascendentes.

Colin Farrell ("The banshees of Inisherin"), Paul Mescal ("Aftersun") y Austin Butler ("Elvis") también luchan por su primer estatuilla.

CAMPAÑAS SUCIAS Y FALTA DE REPRESENTACIÓN

Cada año los galardones han tenido que atender una nueva polémica y para esta edición dos contendientes a mejor actriz protagonizaron los escándalos más fuertes.

Andrea Riseborough ("To Leslie") fue la sorpresa de las nominaciones. Sus contendientes consideraron "sospechosa" la mención y sugirieron que su selección se había logrado gracias a las influencias de la actriz en la industria.

El revuelo fue tal que la Academia anunció que cambiaría las normas de las campañas promocionales de los filmes en la próxima edición para garantizar una competencia "justa y ética".

Asimismo, la actriz Michelle Yeoh ("Everything everywhere all at once") prendió fuego en las redes sociales al publicar en su Instagram un fragmento de un artículo publicado por la revista Vogue que cuestionaba las tácticas que utilizaba la organización en la elección de sus ganadores.

El acto fue percibido por los internautas como una "campaña sucia" en contra su rival más fuerte, Cate Blanchett, pues el escrito sugería que la protagonista de "Tár" ya había sido demasiado reconocida por la Academia y que tendría una mayor repercusión social el triunfo de la actriz malaya.

De ganar el premio, Yeoh haría historia como la primera persona asiática en recibir un Oscar a mejor actriz.

AMPLIAR AUDIENCIAS

Este año los esfuerzos de la Academia de Hollywoood por abrazar a una mayor diversidad de público han sido evidentes.

Los presentadores de los galardones de este año van desde actores consagrados como Glenn Close y Samuel L. Jackson, a las celebridades más populares y virales del momento como el chileno Pedro Pascal, la británica Florence Pugh y la estadounidense Halle Bailey.

Además, se espera la actuación musical de la súper estrella del pop Rihanna que ha retomado con fuerza su carrera musical desde su aparición en el Súper Bowl, tras años alejada de la industria.