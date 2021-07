Raffaella Carrà, ¿de qué murió la icónica cantante italiana?

ROMA, Italia - La cantante italiana Raffaella Carrà murió el lunes a los 78 años en la clínica Clínica Villa del Rosario de Roma, la capital italiana.

Carrà, cuyo nombre es Raffaella Maria Roberta Pelloni, falleció tras batallar con “una larga enfermedad”, según dijo su pareja, Sergio Japino, en un comunicado.

“Raffaella Carrà murió a causa de una enfermedad que desde hacía tiempo atacaba ese cuerpo suyo, tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante", dijo Japino.

“Tenía una voluntad de hierro que no la abandonó hasta el final, asegurándose de que no se filtrara nada de su profundo sufrimiento. El enésimo gesto de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara la vida”, agregó Japino.

Si bien no se ha oficializado la causa de su muerte, medios italianos y españoles aseguran que la legendaria cantante falleció debido a un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2020.

Familiares y allegados a la cantante preparan su funeral, el cual se llevaría a cabo en privado este viernes. Se espera que sus fanáticos puedan despedirla a partir del miércoles cuando se abra la capilla ardiente en el Campidoglio de Roma.