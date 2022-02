Rita Moreno dice que el fallecido Marlon Brando era un “mal hombre” que la “maltrató”

NUEVA YORK - La icónica actriz puertorriqueña Rita Moreno describió en una entrevista a Marlon Brando, con quien tuvo una relación de cerca de ocho años, como un "mal hombre cuando se trataba de mujeres", y aseguró que la "maltrató de muchas maneras".

La intérprete hizo estas declaraciones durante una conversación con la también actriz Jessica Chastain en una nueva entrega de la serie de entrevistas "Actors on Actors" de la revista Variety, en la que dio detalles de la dinámica de la pareja.

"Era muy emocionante estar con Marlon", dijo Moreno. "Era extraordinario en muchos, muchos sentidos, pero era un mal hombre. Era un mal hombre cuando se trataba de mujeres", apuntó la puertorriqueña, que inició su relación con Brando en 1954 cuando tenía 22 años, durante el rodaje de la película "Désirée".

"Yo era muy distinta entonces. Tenía todas las características de un felpudo", explicó Moreno, que afirmó además que el protagonista de "The Godfather" la "maltrataba de muchas, muchas maneras" y que ella trató de quitarse la vida con una sobredosis de pastillas en la residencia del actor.

La estrella de "West Side Story", ganadora de un Óscar, un Grammy, dos Emmy y un Tony, expuso que en esos momentos "no entendía" que el suicidio no sólo "mataría a la patética, triste y pisoteada Rita, sino también al resto" de su persona.

Moreno contó además que Brando quiso volver a iniciar una relación con ella en 1969, cuando ambos protagonizaron la película "The Night of the Following Day".

"Yo por aquel entonces estaba casada, tenía una hija maravillosa, Fernanda. Pero él quería volver a intentarlo. Yo no, pero él sí", dijo la boricua, que apuntó que para entonces Brando había perdido una buena parte de quien era, "el Marlon bueno que Rita amaba".

La vida de la actriz y su tumultuosa relación con Marlon Brando son objeto de un documental de Netflix, "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It".