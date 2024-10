Artistas venezolanos revelan cómo viven la dolorosa realidad de su país desde la diáspora

MIAMI, Florida - Danny Ocean, Elena Rose, Lele Pons, Mau y Ricky y Nacho compartieron el miércoles en la Semana Billboard de la Música Latina un panel sobre la dolorosa realidad de los artistas venezolanos y cómo experimentan su arte desde su país y la diáspora.

"Los artistas venezolanos estamos haciendo música rotos y la música es la que nos está ayudando a sanar", dijo Elena Rose recogiendo el sentir de sus colegas durante panel en el que expresaron sus esfuerzos por apoyar la transformación política de Venezuela, ayudar a jóvenes artistas y sanar las heridas del desarraigo.

"Nosotros hicimos nuestro disco, 'Hotel Caracas', porque ya no podíamos más", dijeron, por su parte, los hermanos Montaner, quienes estuvieron 13 años sin regresar a Venezuela hasta que volvieron en 2023 para recorrer el país durante tres meses, entre julio, agosto y septiembre.

MAU Y RICKY

Mau y Ricky, los hermanos Montaner, señalaron que se encontraban cansados de escuchar que ya no eran venezolanos, que muchas veces se quedaban callados ante las cosas que pasaban en su país porque sentían que no tenían derecho a opinar "por haber pasado tanto tiempo lejos".

DANNY OCEAN

El álbum del dúo venezolano de reguetón y pop latino, los videos y un documental que los acompaña, así como el más reciente EP de Danny Ocean, titulado "Venequia", exploran por igual el tema del desarraigo.

NACHO

Por su parte, Nacho ha compuesto varios himnos sobre la identidad venezolana en los que increpa al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

LELE PONS

La cantante y modelo Lele Pons ha puesto sus más de cien millones de seguidores en las redes sociales al servicio de las protestas para exigir a Maduro que reconozca el resultado electoral de julio pasado.

"Es lo menos que podía hacer", dijo la artista y empresaria, cuya entrevista con la líder opositora María Corina Machado superó las 30 millones de visualizaciones.

ELENA ROSE

El grano de arena que aporta Elena Rose es a través de "música y letras que son luz" y, al igual que sus colegas, también trata de apoyar a los artistas en su país con consejos sobre cómo navegar por la industria de la música fuera del país.

"Siempre les digo que porque tengan hambre no tienen que comer m...", dijo la cantante y compositora estadounidense-venezolana Rose.

Sobre los pasos dentro de la industria de la música en su país, Nacho, conocido por formar parte del dúo Chino & Nacho, mencionó el fenómeno de colegas que se han "aliado con cierta gente" en un esfuerzo por tener éxito.

"Yo respeto que la gente apoye cosas diferentes, pero eso no te puede quitar la objetividad y hay cosas que no funcionan", manifestó tras haber explicado que pasó varios años intentando mantenerse alejado de la controversia política, pues tiene familia en Venezuela.

Entre lo que no funciona, todos coincidieron en destacar la ausencia de una industria musical que apoye a los artistas locales en Venezuela. "Las empresas de la industria de la música no se sienten seguras allá y no están invirtiendo", afirmó Danny Ocean, entre cuyos temas más conocidos destaca 'Me rehúso'.

Una ayuda a los artistas y venezolanos en general que el grupo defiende y que el cantante, compositor y productor Danny Ocean resumió al pedir un cambio en su país.

Específicamente, Danny Ocean se dirigió directamente a los militares: "ellos están ahí para protegernos, para defender nuestras decisiones. Ellos lo saben".