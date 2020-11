Cadena en línea para una nueva oportunidad de vida

Tras un trasplante de riñón que le duró solo cinco años, Robert Sánchez necesitaba someterse a la complicada intervención quirúrgica una vez más para sobrevivir.

Y lo logró gracias a una enfermera que atendió su llamado en la red social de Facebook.

El procedimiento se completó el pasado octubre tras largos meses de espera y tratamientos de diálisis.

“Cómo se puede decir gracias. Fue un tiempo muy duro para nosotros”, dijo de primera instancia Sánchez.

El puertorriqueño, quien estuvo preso durante 15 años por un caso relacionado a las drogas, hizo un bachillerato y una maestría en trabajo social durante su condena.

En el 2007 tuvo una recaída y le notificaron que debía dializarse luego de que el riñón inicialmente trasplantado no estaba funcionando correctamente. “Me dijeron Robert, tu estás mal. Los riñones tuyos no funcionan y tú tienes como dos semanas para vivir. Una amiga mía me dice, Robert por que tu no públicas en Facebook que tú necesitas un riñón”.

Así fue como se conectó con Elizabeth Antosy, una enfermera que entiende el proceso de los pacientes que se dializan.

Sin embargo, hubo un revés en el proceso, ya que Sánchez fue diagnosticado con cáncer en el riñón precisamente y tuvo que ser sometido a otra operación.

Por eso conformaron una cadena en línea para conseguir riñones, no solo para el boricua, sino para otras personas a la espera del trasplante y lo lograron.

“Ese fue el mayor regalo. Como se puede decir gracias, no se puede”, finalizó.