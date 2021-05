Hablan los testigos de la crisis de violencia armada: los más chicos

Inseguridad y esperanza. Esa combinación es el sentir de varios jóvenes hispanos en Filadelfia tras el alza en la violencia armada donde los adolescentes son protagonistas o víctimas.

Se trata de un ciclo vicioso donde los menores siguen siendo los más afectados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un estudio de Cease Fire PA reveló que más de la mitad de la juventud en Filadelfia han presenciado un acto violento y dos de cada tres adolescentes viven preocupados por su seguridad.

“Yo vivo al norte de Filadelfia y ahí es donde están la mayoría de las balaceras”, destacó Mateo.

“Depende del lugar. Obviamente hay lugares que son más seguros que otros”, dijo William.

“Hay muchos puntos de droga. Muchas bolsitas de droga por donde sea, por las calles”, agregó Leslianny.

Estos chicos, estudiantes de Esperanza Academy, tienen bien claro la oportunidad que les da el aprendizaje. Todos añoran un mejor futuro, pero en ocasiones, el miedo de salir a la calle en la ciudad que los vio nacer, los detiene.

La inseguridad domina en ocasiones las ganas de salir adelante. Pero, cuán inseguros se sienten: “No es todo el tiempo sinceramente. Cuando salgo siempre tengo miedo de que tal si me pase algo. Tal vez me roben, tal vez me maten. Lamentablemente es el caso”, mencionó William.

“Da miedo la verdad. El salir y no volver a entrar o que le pase a algún familiar”, sostuvo Leslianny.

“No me gusta tener miedo cuando salgo a la calle. No me gusta saber que en algunos bloques está bien estar y en otros no”, agregó Mateo.

La consejera estudiantil de Esperanza dijo que los padres juegan un papel importante en el estado de ánimo de sus niños por lo que deben contemplar la idea de:

Proveer recursos

Espacios seguros

Confianza (conversaciones abiertas sobre el tema)

El gobierno de Filadelfia designó $36 millones a la crisis de salud pública que representa la violencia armada. Esperan atajar la situación con: