Foro digital: herramientas para contestar el Censo 2020

Si tienes dudas sobre el Censo 2020, tenemos respuestas.

Cuatro estaciones de TELEMUNDO se unieron en un foro digital en el que encontrarás herramientas para navegar la decena de preguntas en la consulta.

¿Qué es el Censo? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa si no participas? ¿Cómo impacta el censo tu trabajo y los fondos federales por la crisis de salud?

Dudas como estas serán contestadas por expertos en la materia y en diversos temas que cubrirán Yaima Crespo de TELEMUNDO 62, Alberto Pimienta de TELEMUNDO 44, José Rivera de TELEMUNDO Nueva Inglaterra y Darling Burdiez de TELEMUNDO 47.

Información adicional sobre el Censo 2020 la puedes encontrar pulsando aquí…

No te pierdas la jornada informativa el jueves 27 de agosto desde las 10:00 a.m. Si te lo pierdes no importa porque vivirá en este enlace para que lo consultes cada vez que lo necesites. Recuerda que tienes hasta el 30 de septiembre para someter el formulario del Censo.