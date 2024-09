¿Banco tradicional o en línea? Ventajas y desventajas de ambos sistemas financieros

Margaret Talavera y su hija han ajustado su forma de manejar su dinero para tomar ventajas de las opciones modernas que ahora se ofrecen.

Aunque Talavera lleva 50 años usando el mismo banco, abrió recientemente una cuenta en un banco en línea. Sin embargo, reconoce que lo pensó bastante para dar ese paso.

"Yo pensaba que era mejor entrar a un banco y hablar con la persona y si la persona necesitaba enseñarme algo que está escrito y que pueda entender más lo que está pasando", dijo Talavera.

Fue su hija, Andrea, quien la convenció luego de que ella misma realizara el cambio.

"Ese fue un gran cambio que tuve que hacer para cuidar mejor mis finanzas", indicó Andrea Talavera.

Mark Hamrick, experto en finanzas, dice que no se debe ver la relación con un banco como si fuera un matrimonio.

"Está bien tener una relación con más de una entidad en el mundo de las relaciones bancarias", afirmó Hamrick.

Según explica Hamrick, la ventaja principal de tener un banco en línea, es contar con una cuenta de ahorros. En este aspecto, destaca el experto, los bancos en línea ofrecen un rendimiento anual más alto, y cobran cargos más bajos.

Sin embargo, trabajar sólo con un banco en línea, tiene una importante desventaja. Puede ser más difícil hacer depósitos en efectivo y retiros de dinero, ya que no tienen tantos cajeros automáticos como los bancos físicos.

Tampoco ofrecen ciertos productos y servicios adicionales, como préstamos, una de las principales ventajas de los bancos tradicionales.

Los bancos tradicionales poseen redes de cajeros automáticos más amplias, además del servicio al cliente en persona y una selección más extensa de productos y servicios.

Pero, a pesar de estas ventajas, tienden a cobrar comisiones bancarias más altas y pagar tasas de interés mucho más bajas.

Es por eso que Hamrick recomienda combinar los servicios bancarios, manteniendo una cuenta corriente, que quizás ya esté vinculada a las facturas, y abriendo una cuenta de ahorros en línea.

"No tiene que romper totalmente con la institución financiera con la que ha estado haciendo negocios", señaló Hamrick. "Pero realmente debería tratar de buscar un rendimiento superior en los ahorros porque eso realmente es dejar dinero en la mesa de otra persona", recomendó.

Es algo que Margaret y Andrea Talavera aprendieron juntas.

"No he tenido ningún problema. Lo sé todo. Las cuentas están como pienso que deben de estar y no hay problemas con dinero", indicó Margaret.

Según un informe de Bankrate, aproximadamente el 27% de los estadounidenses tienen sus cuentas principales en bancos digitales, mientras que el 65% mantiene su dinero en bancos tradicionales.