Animalitos en riesgo recibirán atención como parte de reconocida campaña

NBCUniversal Local, Greater Good Charities, The Animal Rescue Site y Hill's Pet Nutrition se aliaron para el lanzamiento de Clear The Shelters, la campaña anual de adopción y donación de mascotas de NBCUniversal Local, que ocurrirá este lunes, 23 de agosto, y con la que se salvarían las vidas de más de 150 perros y gatos en riesgo desde Nueva Orleans hasta Morristown, Nueva Jersey y New Bedford, Massachusetts.

Los animales serán transportados desde varios refugios superpoblados en Louisiana, incluidas algunas de las mascotas más vulnerables, como perros de refugio asintomáticos con gusanos del corazón positivos, perros grandes más difíciles de colocar y gatos sin hogar. Los perros serán recibidos en Nueva Jersey por el Centro de Bienestar Animal de St. Hubert, y los gatos serán recibidos por el Northeast Animal Shelter y el MSPCA-Angell en Massachusetts. Una vez en las instalaciones receptoras, los perros y gatos recibirán tratamiento médico, si es necesario, y luego serán puestos en adopción.

El puente aéreo especial, parte del programa Good Flights de Greater Good Charities y financiado por Hill's Pet Nutrition, consistirá en dos aviones fletados. Los aviones están programados para partir simultáneamente desde el aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans aproximadamente a las 6:00 a.m. Se espera que los perros lleguen al aeropuerto de Morristown aproximadamente a las 11:15 a.m., y los gatos están programados para llegar al aeropuerto regional de New Bedford aproximadamente a la 1:00 p.m.

La misión está programada para marcar el día de apertura de la campaña de 2021 de Clear The Shelters, de NBCUniversal Local, de un mes de duración, que se extenderá hasta el 19 de septiembre. Como parte de la iniciativa, ahora en su séptimo año, las estaciones de propiedad y afiliadas de NBC y Telemundo en todo el país se asocian con refugios de animales locales y servicios de rescate para promover la adopción de mascotas y recaudar fondos muy necesarios. Desde su creación en 2015, Clear The Shelters ha ayudado a más de medio millón de mascotas a encontrar nuevos hogares.

Greater Good Charities, una organización nacional sin fines de lucro, es el socio de recaudación de fondos de Clear The Shelters, que nuevamente contará con donaciones en línea. A través de Good Flights, Greater Good Charities realiza transportes aéreos que salvan vidas y apoya el transporte terrestre de mascotas en riesgo para brindar una segunda oportunidad de vida. Durante más de 13 años, Greater Good Charities ha operado programas de refugios, ha financiado la atención médica para mascotas y ha ejecutado el puente aéreo para mascotas más grande de la historia.

Hill's Pet Nutrition se desempeña como patrocinador nacional de Clear The Shelters por cuarto año consecutivo. Hill's también apoya a las mascotas de los refugios durante todo el año a través de su programa Food, Shelter & Love, que proporciona nutrición a más de 800 refugios en los Estados Unidos y Canadá, y ha ayudado a más de 12 millones de mascotas a encontrar nuevos hogares desde 2002.