Los perros perdidos, factor clave en la crisis de superpoblación en albergues de EEUU

La mirada de Ziggy, triste y lejana, se llenó de vida al conectar con los ojos de la que pensaba sería su próxima familia.

A pesar de tener 8 años, este canino blanco y negro, una mezcla de bóxer, movió la cola con alegría en el preciso momento en que una persona se acercó a su jaula en el Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Miami-Dade, del sur de Florida.

Ziggy lleva más de 300 días en un albergue para mascotas después de que fue encontrado perdido en la calle.

Su historia es una de innumerables casos de animales en albergues a lo ancho de Estados Unidos que han sido recogidos por las autoridades como perros callejeros, sacados de hogares donde fueron maltratados, o entregados por sus exdueños que ya no podían hacerse cargo de ellos. Según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, (ASPCA, por sus siglas en inglés), cada año unos 6.5 millones de mascotas entran a los albergues de EEUU. Miami-Dade Animal Services Ziggy llegó al albergue de Miami-Dade en julio de 2022 como un perro perdido.

Empleados de albergues y expertos en animales afirman que el número de mascotas abandonadas, unido al declive de las adopciones, sigue suponiendo una carga abrumadora para los albergues del país, que no cuentan con la infraestructura ni los fondos necesarios para albergar a tantos animales.

Actualmente, el número de mascotas, sobre todo de perros de tamaño mediano y grande, ha alcanzado un pico tan alto que varios albergues aseguran que se encuentran al borde de una crisis crítica de superpoblación.

En Florida, un centro de adopción de animales tiene una capacidad promedio para albergar a 250 mascotas. En este momento, el albergue tiene la difícil tarea de dar techo, comida y cuidado médico a más de 700 perros y gatos en espera de adopción.

Debido a la capacidad, el albergue ha pedido a la comunidad que evite entregar sus mascotas y que cuiden temporalmente a las mascotas perdidas hasta que puedan ser reunificadas.

ALBERGUES EN EEUU SE ENFRENTAN A LA SOBREPOBLACIÓN

Algunas mascotas llevan más de un año esperando en los albergues.

"La crisis nacional realmente está afectando a las mascotas individuales", dijo Flora Beal, Administradora de Relaciones Públicas en el Centro de Adopción de Mascotas de Miami-Dade. "El tiempo que las mascotas están esperando por su nueva familia está aumentando mucho debido a la escasez de adopciones".

Número de mascotas que llegaron a los albergues en EEUU

De 2019 a 2022, los albergues de mascotas de Estados Unidos han experimentado un aumento en el número de animales abandonados entrando a los refugios. Pasa el cursor por encima de cada estado para más información.

Nota: Los datos de esta gráfica han sido facilitados por la organización Shelter Animals Count (SAC) y son basados en estimaciones de población de algunos albergues locales. Los datos no representan totalmente la población nacional de albergues en EEUU.



Data: Shelter Animals Count • Gráfico: Nina Lin / NBC

A nivel nacional, cada año se adoptan en promedio 4.2 millones mascotas en EEUU, según la ASPCA.

Aunque esta estadística puede parecer positiva, la realidad es que, con la cantidad de mascotas que llegan a los albergues cada año, este número de adopciones no es suficiente para hacer frente a la superpoblación.

El abandono de animales por sus dueños suele considerarse la principal causa de la llegada de mascotas a los albergues, pero en realidad no es.

Durante el pico de la pandemia, las adopciones se dispararon porque muchas personas buscaban compañía durante los duros -- y muchas veces solitarios -- confinamientos de las cuarentenas. Al reabrirse el mundo, muchos albergues vieron aumentar su población de mascotas.

Se estima que los albergues en FL vieron aproximadamente un aumento del 9% en su población de mascotas de 2020 a 2021, según datos de Shelter Animals Count, una organización que proporciona datos sobre albergues de mascotas.

Se pensó que el principal factor era la vuelta al trabajo presencial de muchas personas.

Según Beal, esto no fue cierto, al menos no en el condado Miami-Dade, donde afirma que el 85% de las personas que adoptaron durante la pandemia se han quedado con sus mascotas.

"No están devolviendo a sus mascotas", dijo Beal "Lo que realmente está sucediendo ahora es que no podemos sacarlos lo suficientemente rápido [de los albergues] como para mantener el ritmo de las mascotas que están llegando".

Según una encuesta de la ASPCA, uno de cada cinco hogares en EEUU adquirió un perro o un gato durante la pandemia, y el 87% de los encuestados afirmó que no consideran la posibilidad de realojar a su mascota.

A nievel nacional, los datos muestran que el número de perros entregados por sus dueños en los albergues no ha aumentado en el último año, sino que se ha mantenido constante alrededor del 25%, según un reporte publicado por SAC.

LA RAZÓN POR LA QUE TANTAS MASCOTAS TERMINAN EN ALBERGUES

Las mascotas, sobre todo perros, llegan a los albergues por varias razones: cachorros de crías no deseadas, perros que ya no pueden ser cuidados por sus dueños, o perros maltratados que han tenido que ser rescatados por trabajadores de protección de animales. Pero hay una razón por la que la mayoría de los perros terminan en un albergue y es algo que ha impulsando la crisis de superpoblación durante años. La razón principal son los perros perdidos que no regresan a casa, según Beal. Fotos de perros en adopción en una pared del albergue de Miami Dade. Debido a la capacidad, estos perros no están en el centro para que los potenciales adoptantes los vean.

Una puerta o cerca abierta puede significar que un perro desaparezca en cuestión de segundos antes de que sus dueños se den cuenta, y esto ocurre todos los días. Aplicaciones móviles como Neighbors App de Ring, están repletas de mensajes sobre perros que se han dado por desaparecidos.

Los perros que no encuentran a su familia suelen ir a parar a albergues, ya sea acogidos por el servicio municipal de protección de animales o por algún miembro de la comunidad.

De los 6.5 millones de mascotas que entran a los albergues, el número de perros perdidos es el doble del número de mascotas que son entregadas por sus dueños.

Según un reporte publicado por SAC, el número de perros callejeros que han entrado a los albergues de EEUU este año ha aumentado un 8% respecto al año pasado y un 26% en comparación con 2021.

LA VIDA DE UNA MASCOTA PERDIDA EN UN ALBERGUE

En el Centro de Adopción de Miami-Dade, las mascotas perdidas, (o "strays" en inglés) tienen un periodo de espera de tres días para que su dueño original pueda venir a recogerlos. En otros albergues del país, esta espera puede ser más corta -- de 48 horas o menos.

Si nadie se presenta, la mascota se pone en adopción. El comienzo de una espera puede durar incluso años para algunas mascotas.

Aunque Miami-Dade tiene una póliza de "no kill", lo que significa que los animales no son sacrificados por razones de capacidad, no es una política que se siga en todos los albergues del país.

Cada año, se estima que aproximadamente 920,000 mascotas en refugios son sometidas a la eutanasia, según la ASPCA.

"El último lugar donde quieres tener a tu mascota es en un albergue" Flora Beal, Administradora de Relaciones Públicas en el Centro de Adopción de Mascotas de Miami-Dade

Mientras los defensores del bienestar de los animales siguen luchando para poner fin a la eutanasia, el número de perros y gatos sacrificados anualmente en los refugios de EEUU ha disminuido desde el pico de 2.6 millones en 2011.

Beal asegura que quienes encuentran una mascota perdida en la calle tienen varias opciones que pueden seguir para asegurarse de que el animal pueda reunirse con sus dueños -- llevarlos a un albergue debería ser la última opción.

"Piensa en las mascotas que encuentras no como strays, sino como mascotas perdidas a las que alguien está buscando", dijo Beal. "Cuando llevas una mascota a los albergues, sus posibilidades de reunirse con su familia bajan a menos del 10% en el condado Miami-Dade, a menos del 20% a nivel nacional."

Si bien los cuidadores municipales de animales trabajan para proveer comida y cuidado a cientos de mascotas en sus albergues, el ambiente de reclusión puede tener un efecto dramático en el comportamiento de una mascota, haciendo que se desconecten, se conviertan en temerosos o incluso agresivos. Todo esto puede impedir que sean adoptados. "El último lugar donde quieres tener a tu mascota es en un albergue", afirma Beal. "Realmente es un ambiente estresante". Passion, una mezcla de Bulldog americano de 10 años (A1635967) y Damien, de 3 años (A2449586), se sientan dentro de sus jaulas en albergue de Miami-Dade. Ambos perros fueron encontrados como perros perdidos.

"Es mucho más fácil para una persona encontrar un hogar a una mascota que para nosotros encontrar un hogar a 500 mascotas", añade Beal.

CÓMO AYUDAR A UNA MASCOTA PERDIDA

Según un estudio reciente, la mayoría de las mascotas perdidas se encuentran en un rango de una milla de su hogar. En lugar de dejar a una mascota en un albergue, aquí ti tienes algunas formas de ayudar:

Encuentra un lugar seguro para la mascota: Si encuentras una mascota perdida, intenta acercarte a la mascota de manera segura. Tener una golosina y mantener la calma puede ayudarte. Una vez asegurada, lleva a la mascota a un espacio seguro mientras buscas a sus dueños y dale agua y comida si puedes.

Comprueba su identificación: comprueba si la mascota lleva un collar con una placa. La placa puede tener el nombre de la mascota o información sobre el dueño para que puedas ponerte en contacto con él.

Pasea con la mascota por la zona donde lo encontraste: los perros suelen reconocer la zona en la que se encuentran y pueden llevarte hasta su casa. Si el dueño está buscando a la mascota, pasear por el vecindario puede facilitar su búsqueda.

Sube la foto de la mascota a Petco Love Lost. Utilizando la base de datos, puedes reportar la mascota perdida. También puedes crear una alerta que puedes compartir en otras plataformas sociales.

Comprueba si la mascota lleva microchip: si la mascota lleva un microchip, el veterinario, la policía y tiendas de productos para mascotas locales pueden escanearlo fácilmente y ver si aparece información sobre el dueño.

RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MÉTODO PARA REUNIR A UNA MASCOTA PERDIDA CON SUS DUEÑOS

Al ver un problema en el aumento de perros perdidos que terminan en albergues, una organización hizo su misión demostrar que algo tan sencillo como una foto puede ser una poderosa herramienta para ayudar a las mascotas perdidas y evitar que lleguen a los albergues.

Con la creación de una base de datos nacional de mascotas en 2021, Petco Love, una organización nacional sin ánimo de lucro antes conocida como Petco Foundation, espera eliminar la eutanasia de animales en albergues y aportar una solución al número de mascotas perdidas.

"A nivel nacional, nadie se ocupaba de cómo abordar el problema de los animales perdidos y su reunificación," dijo Susanne Kogut, presidenta de Petco Love.

Por eso, Kogut cuenta que tomaron la iniciativa para transformar la forma en que el sector se enfrenta a la pérdida de mascotas.

Una de cada tres mascotas desaparece a lo largo de su vida, lo que representa unos 10 millones de animales perdidos cada año, según dice la organización en su sitio web. Cuando esto sucede, un dueño tiene una lista de pasos burocráticos a seguir para dar marcha a la búsqueda del animal, y esto, según Kogut, es parte del problema. "Cuando vemos la lista de cosas que se le dice a las personas que deben hacer cuando pierden a su mascota, es abrumadora," dijo Kogut. Kogut, quien trabaja con más de 2,100 albergues en EEUU, afirma que en los últimos años ha observado un aumento significativo de mascotas perdidas en los albergues. Un cartel muestra la foto de un chihuahua desaparecido en Miramar, Florida.

"Más del 40% de los animales que llegan a los albergues son [animales] perdidos", dijo Kogut. "Así que estamos trabajando con los albergues para que todas las mascotas perdidas entren en la base de datos," dijo Kogut.

La base de datos funciona a través de tecnología de reconocimiento de imágenes y está hecha para cualquier persona que haya encontrado, perdido o sea dueño de una mascota. Actualmente, Petco Love Lost cuenta con las fotos de más de 170,000 mascotas y han ayudado a más de 20,000 familias a reunirse con sus perros y gatos desde julio 2021. "Realmente es subir una foto. Nuestra base de datos funciona por tecnología de reconocimiento de imágenes, porque hay muchas mascotas perdidas, sobre todo en las ciudades grandes," dijo Kogut. "La tecnología de reconocimiento de imágenes les mostrará qué mascota en la base de datos puede ser el tuyo." Petco Love Después de estar perdido por tres meses, Petco Love Lost reunió a Beast con su familia usando la base de imágenes.

Los pasos para usar la base virtual son sencillos. Alguien que perdió a una mascota puede entrar en el sitio web y hacer clic en la sección "I lost a pet".

Le pedirán que verifique su ubicación para que la base de datos pueda buscar mascotas que se hayan encontrado en su zona. El siguiente paso es el más importante: subir una foto de la mascota.

El sistema analizará la foto y buscará posibles mascotas similares, incluidos los que se encuentran en los albergues cerca de la zona.

Si la base de datos no detecta a la mascota, todavía se puede registrar la foto y la base de datos seguirá buscando a medida que se reportan más mascotas perdidas.

Sabiendo lo fácil que es que una mascota se pierda y lo angustioso que puede ser ese momento, Petco Love Lost permite que cualquier persona pueda registrar a su mascota aunque no se haya perdido.

"Mucha gente tiene fotos de sus mascotas en un teléfono y probablemente siempre están accesibles," dijo Kogut. "Pero cuando pierdes una mascota estás bastante desesperado e intentar registrarte cuando estás lleno de ansiedad hace las cosas más difíciles. Si ya estás registrado, es tan sencillo como pulsar un botón”.

Kogut espera que, con el tiempo, todos los albergues del país se unan a Petco Love Lost para que todas las mascotas perdidas queden registradas y de esa manera la base de datos se convierta en un sistema central para el país. "Lo ideal sería que todos los albergues del país estuvieran integrados en este sistema central. Nos gusta decir que si todos (mascotas) entran, todos vuelven a casa," dijo Kogut. Petco Love Una trabajadora sube una foto de un perro perdido que llegó al albergue East Valley en Los Ángeles, California a la base de datos de Petco Love Lost.

La organización anunció recientemente su colaboración con la aplicación Neighbors App, para que cualquier mensaje sobre una mascota perdida se publique automáticamente en su base de datos.

Mientras Ziggy cumple 9 años de edad y pasa la marca de 1 año en el albergue de Miami-Dade, el personal del centro aún tiene esperanzas de que haya una familia cariñosa para él. Si deseas conocer a Ziggy, puedes visitar el albergue o conectarte con el albergue a través de sus plataformas en las redes sociales. También puedes ver más mascotas en adopción aquí.

Tu mascota ha desaparecido. Así puedes asegurarte de que vuelve a casa Asegúrate de que siempre tu mascota lleve un collar con identificación y que tenga un microchip.

Asegúrate de que la puerta principal o el patio trasero no queden abiertos por donde pueda escaparse.

Registra a tu mascota en Petco Love Lost para que su perfil quede guardado. En caso de que se pierda, cualquier persona que encuentre a tu mascota podrá ponerse en contacto contigo.



Colaboradores adicionales del proyecto:

Visualización de datos: Nina Lin

Diseñadora de gráficos en movimiento: Erin Panell

Editor de copia: Sergio Candido

Videógrafo: Cristina González/Auggie González