Destrezas sociales en la pandemia: pérdida o ganancia

Las destrezas sociales, tales como el saludar, abrazar y besar, no las hemos perdido incluso al estar distanciados por la pandemia.

Según la psicóloga Astrid Gandarilla los seres humanos somos sociales de por sí y lo bien aprendido nunca se olvida. “Una de las habilidades que tiene el ser humano es la capacidad de comunicarse con otras personas. Es parte de la naturaleza humana y eso empieza desde chiquitito”, destacó la experta.

“Me explico, cuando uno adquiere una destreza como es la socialización, son cosas que una vez la tienes la conservas en mayor o menor grado”.

Sin embargo, no se puede tapar el cielo con la mano porque el aislamiento, que ahora va aliviándose poco a poco, sigue latente. “En un momento dado en mi casa sentía que no me podía mover. Tuve pánico…”, según Indira de Jesús, neuróloga.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El estar lejos de los suyos e incluso laborando en un escenario de riesgo, como lo es un hospital, marcó sus días. “En momentos de confusión sí, hubiera preferido quedarme en mi casa y no tener que exponerme como parte de mi misión y mi trabajo”, agregó De Jesús.

“Estaba muy preocupada por no traer el virus a mi casa y le pudiera afectar a mi pareja porque sabemos que todos podemos enfermarnos y enfermarnos de forma severa”, sostuvo la neuróloga.

Gandarilla explicó que nos adaptamos a medidas de seguridad como el lavado de manos, las mascarillas y el distanciamiento, para protegernos, pero en a medida que disminuya el peligro volveremos a ser sociales. “Entiendo que mientras nos sigamos exponiendo y volvamos a tener nuestra rutina diaria tal vez tomando en consideración las medidas sanitarias regresamos”.

“Me cambiaron la vida para siempre… porque tuve que reconocer que de la ansiedad estaba teniendo reacciones en vez de analizar que estoy sintiendo”, dijo De Jesús.

Utilizando métodos de meditación, Zoom y Facebook, la trabajadora de la salud pudo hallar su norte.

“No quiero convertirme en esa persona que no toca a sus pacientes. No quiero convertirme en esa persona que le voy a salir de atrás pa’ lante a un compañero de trabajo. Fue un poco más reconocer que todos estábamos en esta situación estresante y difícil”.

Qué hacer para reintegrarte a la normalidad:

Adapta un plan

Sigue practicando las medidas sanitarias

Busca ayuda

Exponte, con precaución

Esta pandemia nos ha tocado a todos de forma distinta, pero en algunos aspectos similar. La sobrevivimos.