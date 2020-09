Foro digital: Herramientas para evitar los desalojos

Si fuiste afectado por la crisis de salud provocada por el coronavirus y tienes problemas con el pago de la renta, tanto inquilinos como caseros, tenemos respuestas.

En este foro digital Yaima Crespo de TELEMUNDO 62 Responde entrevista personas claves que proveen herramientas para navegar el problema o al menos alivianar la situación.

Podrás entender que opciones tienes, qué debes hacer en caso de desalojo y cuales ayudas siguen disponibles al momento.

