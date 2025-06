Casi un 30% de la comida se bota en EEUU: cómo impacta tu bolsillo y el medioambiente

El desperdicio de alimentos no tan solo impactaría tu bolsillo, sino que también al medioambiente. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para generar menos basura?

A casi todos nos ha pasado. Entramos al supermercado con intención de comprar alimentos más sanos. Compramos una lechuga, pero pasan los días y la lechuga queda olvidada; se daña y termina en la basura.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 62. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Según la Organización Mundial de Conservación (WWF), en el mundo, casi la mitad de la comida se desperdicia. Y en Estados Unidos, el 30% de los alimentos termina perdiéndose.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Todos estamos en contra del desperdicio, pero nos hemos acostumbrado a no abordar el problema", dijo Alex Nichols Vinueza, director de Pérdida y Desperdicio de Alimentos de WWF.

Comprar demás es uno de los factores que contribuye al desperdicio de alimentos. También, nuestras expectativas a tener productos que se vean bien estéticamente.

"Queremos la fresa perfecta, manzana perfecta. En la naturaleza hay diversidad", afirmó Nichols Vinueza.

Según expertos, el desechar alimentos representa un mal uso de nuestros recursos.

"No hay actividad que use más agua que la producción de alimentos. Es mucho daño innecesario, botamos los recursos, la mano de obra", dijo Nichols Vinueza.

Para abordar este problema, la organización WWF tiene programas para trabajar directamente con productores de comida, supermercados y restaurantes.

Además, participan en campañas educativas en escuelas.

"Llevarlos a la cafetería y ven cuánta comida se esta desperdiciando", dijo Nichols.

El desperdicio de comida no tan solo perjudica al medio ambiente, pero también puede perjudicar nuestro bolsillo.

Hay acciones que todos podemos hacer para reducir el desperdicio de alimentos: podemos ser más creativos.

"Cilantro, luego hacer una salsa. Congelar muchas cosas como banano", sostuvo.

Además de ayudar al medio ambiente, estas acciones ayudan a tu bolsillo.

"La familia típica de 4 en 1 año gasta $3,000 en comida que no come", dijo Vinueza.

Existen aplicaciones como Too Good To Go en donde puedes encontrar comida a un menor precio; algo que podría ayudarte a comprar solo lo necesario para que tu bolsillo no sufra tanto.

Varios condados del DMV ofrecen programas de compostaje, en donde puedes colocar alimentos para crear abono. De esta manera, también ayudamos a generar menos desperdicios.