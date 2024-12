¿Qué es un ángel según la Biblia? ¿Necesitas uno para tu árbol de Navidad?

Fue durante la pandemia, cuando la reverenda Kira Austin-Young y su esposo, un fabricante de marionetas, Michael Schupbach, se volvieron un poco locos, que se les ocurrió la idea. En lugar de una estrella o algún ángel humanoide estilizado para adornar su árbol de Navidad, ¿por qué no crear un ángel bíblicamente exacto?

El resultado fue una criatura con plumas rosas, azules y doradas con seis alas y docenas de ojos que se volvió un poco viral.

“Creo que, particularmente en los tiempos del mundo en que estamos, donde las cosas parecen un poco aterradoras y raras, tener un ángel aterrador y extraño de alguna manera le habla a la gente”, dijo.

Hay varios tipos diferentes de ángeles que aparecen en la Biblia, dijo Austin-Young, rectora asociada de la Iglesia Episcopal de Santa María la Virgen en San Francisco. En general, no tenemos muchas descripciones de ellos, pero tanto el Apocalipsis al final de la Biblia como algunos de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento describen criaturas extrañas alrededor del trono de Dios.

“Algunos de ellos tienen seis alas con ojos que cubren las alas”, dijo. Otros tienen múltiples cabezas de animales. “Creo que una de las cosas encantadoras de la Biblia y las Escrituras es lo extrañas y extravagantes que pueden ser”.

Según una encuesta realizada el año pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, aproximadamente 7 de cada 10 adultos estadounidenses dicen creer en los ángeles. Sin embargo, no hay un acuerdo sobre su apariencia o incluso sobre lo que son exactamente.

Las redes sociales están llenas de diversas interpretaciones de “ángeles bíblicamente precisos” imaginados no solo en adornos para árboles de Navidad, sino también en dibujos, tatuajes e incluso tutoriales de maquillaje. Las criaturas de muchos ojos rechazan las representaciones tradicionales de los ángeles en el arte occidental, donde a menudo parecen humanos con alas, generalmente blancos y a menudo rubios o muy rubios.

Esther Hamori, profesora de Biblia hebrea en el Seminario Teológico de la Unión, hace una distinción entre los ángeles y otras “especies sobrenaturales” en la Biblia, como los serafines y los querubines, pero dijo que le encanta la tendencia de los ángeles bíblicamente precisos, incluso si los confunde.

“Muestra que la gente está pensando en formas en las que la Biblia contiene cosas mucho más extrañas de lo que se suele enseñar”, dijo la autora de “God’s Monsters: Vengeful “Espíritus, ángeles mortales, criaturas híbridas y sicarios divinos de la Biblia”, escribió en un correo electrónico.

“Los cielos bíblicos están llenos de figuras extrañas y aterradoras. En la Biblia, Dios tiene un séquito de monstruos”.

Una de las representaciones favoritas de Austin-Young de la anunciación (un tema favorito del arte cristiano que representa la aparición del arcángel Gabriel a María para anunciarle que va a dar a luz al hijo de Dios) es de Henry Ossawa Tanner. Concibe a Gabriel como un rayo de luz vagamente humanoide.

“De alguna manera te hace replantearte: ‘¿Cómo sería que se te acercara un ángel?’”, dijo. “Si es alguien que no conoces, o si es una criatura extraña, o si es simplemente este tipo de manifestación del mensaje de Dios para ti… Eso podría ser cualquier cosa”.