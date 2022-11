Expresidente Bill Clinton viaja a Edinburg para hacer campaña en favor de Michelle Vallejo

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se trasladó este lunes 7 de noviembre hasta Laredo en la mañana y en la tarde hasta Edinburg, ambos en Texas, con el propósito de apoyar al congresista Henry Cuellar y a Michelle Vallejo en su deseo de representar durante un nuevo término a los electores del Distrito 28 y 15 de Texas, respectivamente.

Clinton se encuentra en Texas apoyando no solo a Cuellar, sino a Michelle Vallejo, quien aspira a representar a los electores del Distrito 15. Por esta razón el expresidente estará la tarde de este 7 de noviembre en Edinburg, Texas. Este evento también lo podrás ver en esta página alrededor de las 3:30 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ante un nutrido grupo de militantes del Partido Demócrata y seguidores de Cuellar, Clinton destacó la importancia de estas elecciones de medio término, recordó que la primera vez que visitó Laredo fue hace 50 años y dejó claro que está haciendo campaña por el futuro de sus nietos.

Durante su intervención, el experimentado político de Arkansas admitió que la seguridad en la frontera es necesaria, que Estados Unidos es un país de orden y que él siempre ha estado a favor de la migración de forma ordenada y legal, temas medulares en la frontera tanto para los electores republicanos como para los demócratas.

Por su parte, Cuellar agradeció el respaldo recibido y aseguró que era "maravilloso" tener en Laredo al expresidente Clinton al igual que a Henry Cisneros, quien fue secretario de Vivienda federal durante la administración Clinton. Igualmente, hizo un llamado a que quien no haya votado aún, a que mañana lo haga.

Una vez terminado el evento en Laredo , Clinton aprovechó para tomarse fotos con los asistentes. El expresidente tiene previsto presentarse en Edinburg el lunes a las 3:30 p.m. para un evento titulado "Get Out the Vote" junto con Vallejo.

Alrededor de las 3:30 pm dio inicio el evento en Edinburg. Antes de que llegara el turno del presidente en Edinburg, el alcalde de Edinburg le pidió el voto a los electores para cada uno de los candidatos demócratas que se encuentran en esta contienda electoral.

Vallejo aseguró que era un honor representar a los tejanos y en perfecto español dijo "aquí en el sur de Texas nosotros nos defendemos", lo que generó una rond ade aplausos de sus simpatizantes. La candidata, enfáticamente enumeró cada una de las cosas que son importantes para los electores y confía estar en la ruta de la victoria.

Antes de que llegara el turno del presidente en Edinburg, el alcalde de Edinburg, Ramiro Garza le pidió el voto a los electores para cada uno de los candidatos demócratas que se encuentran en esta contienda electoral.

Por su parte, Clinton dijo que esa mujer (Vallejo) "es el futuro del sur de Texas y de América". Además recordó que visitó el Valle en 1972 con su novia de ese tiempo, Hillary y quedó enamorado del sur de Texas.