La segunda superluna del año está a sólo un día de distancia.

Esta semana, los amantes de la luna y la astrología tendrán la oportunidad de ver otra Superluna. La luna llena de junio aparecerá más grande y brillante y se conocerá como la Superluna de Fresa.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cuándo y cómo ver la Superluna.

¿CUÁNDO SERÁ VISIBLE LA SUPERLUNA DE FRESA?

La superluna será completamente visible el martes 14 de junio alrededor de las 7:51 am EDT. Pero la luna aparecerá llena en el día anterior y después del evento meteorológico. Así que puedes verlo desde hoy, lunes 13 de junio, hasta el miércoles 15 de junio.

Las personas que viven en el sur y el suroeste podrán disfrutar de las mejores vistas de la superluna de junio, y los expertos dicen que lo mejor es verla cuando salga el sol. Ahí es cuando se verá más grande a simple vista.

¿POR QUÉ SE LLAMA LA SUPERLUNA DE FRESA?

Aunque el nombre de la luna llena de junio se llama "Superluna de Fresa", no es porque se parezca a una fresa o tenga un color rojo. En realidad, se refiere a la temporada de recolección de fresas, según el Almanaque del Agricultor.

Las tribus nativas algonquinas que habitan en el noreste de EEUU, como los pueblos ojibwe, dakota y lakota, han utilizado la luna de la fresa para marcar el momento de la recolección de las fresas maduras de junio.

Esta luna también recibe la calificación de superluna. El astrólogo Richard Nolle definió la superluna en 1979 y se refiere a una luna nueva o llena que se produce cuando la luna está a un 90% del perigeo, su máxima aproximación a la Tierra.

¿CÓMO VER LA SUPERLUNA POR INTERNET?

Si la superluna no es visible desde tu área o no te encuentras afuera en ese momento, no te preocupes, puedes observarla por Internet.

El Proyecto Telescopio Virtual de Ceccano, Italia organizará una transmisión gratuita en directo de la luna llena el martes 14 de junio. La retransmisión, que comenzará a las 3:15 pm EDT, mostrará vistas en directo de la luna llena, mientras asciende sobre Roma.

Para ver la transmisión en directo, haga clic aquí.

La próxima superluna aparecerá el próximo mes, el 13 de julio.