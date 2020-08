¿Aceptará Biden el reto de Trump de hacerse un examen mental? Aquí su elocuente respuesta

Washington D.C.- El virtual candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden no se ha sometido a un examen cognitivo ni ve la necesidad de hacerlo, a diferencia del presidente Donald Trump, quien ha calificado la prueba como "muy difícil" y en varias ocasiones se ha jactado de haberla superado.

"No, no he tomado la prueba. ¿Y para qué demonios debería tomarla?", dijo Biden en una entrevista con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y la Asociación Nacional de Periodistas Negros, que se difundirá el jueves.

Trump, de 74 años, le ha endosado a Biden, de 77, el mote del "Somnoliento Joe," y la propaganda republicana a menos de tres meses de la elección presidencial insiste en que el exvicepresidente muestra comportamientos que sugieren un deterioro senil de su capacidad mental.

"Vamos, hombre", dijo Biden a los periodistas que lo entrevistaron. "Es como decir que antes de que tú vengas a este programa pases una prueba para detectar si consumes cocaína o no. ¿Qué tú crees, eh? ¿Eres un drogadicto?".

En 2018 el entonces médico de Trump, Ronny Jackson, afirmó que el presidente había alcanzado un puntaje perfecto en el examen conocido como Evaluación Cognitiva Montreal, que los médicos emplean para detectar cambios negativos menores en la capacidad cognitiva de sus pacientes, especialmente los mayores de edad.

Trump afirmó que Biden "no podría contestar esas preguntas".

"Vamos a someternos a la prueba en este momento. Vamos, Joe y yo tomaremos la prueba. Que él haga la misma prueba que yo tomé", dijo el presidente.

El examen, consistente en un formulario de una carilla que incluye la figura de tres animales que han de identificarse y números que han de memorizarse, entre otras pruebas, lleva unos 10 minutos en completarse, y en una entrevista reciente Trump sostuvo que las últimas cinco preguntas son realmente difíciles.

Para responderlas correctamente el examinado debe nombrar la fecha, el mes, el año, el día de la semana, el sitio donde se encuentra y la ciudad en la cual está cuando se lleva a cabo la prueba.

"Bueno, si él (Trump) no puede distinguir entre (las figuras de) un elefante y un león, no sé de qué diablos está hablando", dijo Biden, quien añadió que está listo para enfrentarse en debates con Trump antes de los comicios del 3 de noviembre.

El exsenador de Delaware, quien fuera vicepresidente durante los mandatos de Barack Obama (2009-2017), dijo que él se somete constantemente a pruebas de su capacidad cognitiva en una referencia a los compromisos de la campaña presidencial.

La mayoría de las encuestas de alcance nacional muestran al candidato demócrata con una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre Trump, cuya popularidad no ha superado el 44 % de la opinión pública en más de tres años de Gobierno.

