Trump y Harris van por Pensilvania, en donde la comunidad hispana podría definirlo todo

El sol se asomaba por el horizonte en una mañana reciente en la antigua región siderúrgica de Pensilvania, pero dentro de una casa junto a dos torres de radio, Víctor Martínez estaba de pie con un micrófono, listo para transmitir sus puntos de vista a miles de oyentes hispanohablantes.

“Señores, abran los ojos”, dijo después de reproducir una entrevista reciente en la que el expresidente Donald Trump sugirió que podría desplegar al ejército estadounidense para lidiar con la oposición. “Tres semanas antes del día de las elecciones, este tipo tiene el descaro de decir que deberíamos usar el ejército para poner en prisión a los que él llama ‘demócratas liberales locos’”.

Se podría decir que Pensilvania es el estado indeciso más disputado y tiene una de las comunidades hispanas de más rápido crecimiento del país, en lo que se conoce como el Corredor 222, por la autopista que conecta pequeñas ciudades y pueblos al oeste y al norte de Filadelfia.

Es un terreno fértil para que tanto los demócratas como los republicanos pongan a prueba su fuerza entre los latinos en un estado donde los pequeños márgenes deciden quién obtiene 19 votos electorales. Es un lugar donde la candidata demócrata Kamala Harris puede demostrar que su partido todavía cuenta con una gran parte del apoyo demográfico, y donde la campaña de Trump ha estado trabajando para ganar terreno.

SE HA DUPLICADO LA POBLACIÓN LATINA ELEGIBLE PARA VOTAR

“Este es el epicentro de los votantes latinos en Pensilvania”, dijo Martínez, quien es de ascendencia puertorriqueña y vive y transmite su programa desde Allentown. “Me gusta el hecho de que Kamala Harris tenga que seguir enviando gente aquí para escucharnos y hablar con nosotros. Me gusta. Me gusta el hecho de que JD Vance tenga que seguir viniendo. Me gusta, porque eso significa que tienen que prestarnos atención”.

La población de votantes latinos elegibles de Pensilvania se ha más que duplicado desde el año 2000, de 208,000 a 579,000, según el Centro de Datos Latinos del Instituto de Política y Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles. En ciudades como Allentown y Reading, la población es ahora más de la mitad hispana, con una mayoría de ascendencia puertorriqueña y una parte considerable de origen dominicano.

Martínez también transmite su programa en YouTube y Facebook, utilizando una pantalla grande con una imagen de la Casa Blanca como fondo para su segmento sobre política, que se ha convertido en la parte de mayor audiencia de su programa de radio de cuatro horas.

A pesar de su postura pública contra Trump, Martínez dice que simplemente quiere que más latinos salgan a votar para comenzar a construir un bloque más influyente, de la misma manera que lo han hecho los cubanos en Florida, donde él vivía y donde forjó sus opiniones políticas. Dice que le gustaban el exgobernador de Florida Jeb Bush y el senador estadounidense Marco Rubio, ambos republicanos.

“No quiero que los políticos piensen que nos tienen en el bolsillo. No, deberían estar luchando por nosotros”, dijo. “Soy de Florida, así que soy muy consciente del poder que los cubanos cultivaron en el sur de Florida. Obtuvieron ese poder porque votan”.

En Pensilvania, aproximadamente la mitad de todas las papeletas de voto por correo y en ausencia solicitadas se habían emitido hasta el lunes. De ellas, el 63% habían sido devueltas por demócratas y aproximadamente el 27% por republicanos, según la investigación electoral de Associated Press. En elecciones recientes, los demócratas han sido más propensos a participar en la votación anticipada, mientras que los republicanos han favorecido la votación en persona el día de la elección.

Los demócratas también están devolviendo más papeletas de voto por correo y en ausencia en los dos condados que concentran la mayor cantidad de hispanos en el estado. En Lehigh, donde se encuentra Allentown, los demócratas representaron alrededor del 62% de las papeletas de voto por correo y en ausencia devueltas, frente al 27% de los republicanos. En el condado de Berks, donde se encuentra Reading, los demócratas representaron alrededor del 60% del total, frente al 31% de los republicanos.

La campaña de Trump abrió una oficina de divulgación latina en la región y obtuvo el apoyo de populares artistas puertorriqueños de reggaetón como Anuel AA y Nicky Jam.

“El presidente Trump siempre ha tratado de influir en la población latina. No es el típico ‘oh, necesitamos latinos’. Él aprecia nuestro trabajo y ve nuestro potencial”, dijo Marcela Díaz-Myers, una inmigrante colombiana que dirige un nuevo grupo de trabajo que el Partido Republicano de Pensilvania formó para realizar actividades de divulgación hispana.

Trump perdió Pensilvania ante el demócrata Joe Biden en 2020, después de ganar el estado y la presidencia en 2016. A nivel nacional, aproximadamente 6 de cada 10 votantes hispanos apoyaron a Biden en 2020, según AP VoteCast, una amplia encuesta del electorado.

La campaña de Harris espera que su red de representantes, que incluye a Martínez, artistas puertorriqueños y otras figuras latinas populares, los ayude a mantener la ventaja latina de Biden, o al menos frene los esfuerzos de Trump por abrirse camino dentro de este grupo.

El alcalde de Allentown, Matt Tuerk, ha estado tocando puertas para el vicepresidente demócrata y ve que la campaña de Harris resuena profundamente entre los votantes latinos de mayor edad y, en particular, entre las mujeres, que a menudo le dicen cosas como "Votaré por 'la mujer'".

Tuerk, de ascendencia cubana, dice que la campaña de Trump cree que tiene cierta tracción entre los hombres latinos más jóvenes, y advirtió a la campaña de Harris que estaba escuchando más anuncios digitales de Trump en las barberías de la ciudad donde tocan bachata y merengue, géneros musicales de la República Dominicana.

Uno de los representantes hispanos más populares de Trump es Robert Unanue, el director ejecutivo de Goya, que produce muchos productos alimenticios considerados básicos en los hogares latinos. Unanue ha estado cortejando a los votantes latinos en estados clave como Pensilvania, Nevada, Arizona y Carolina del Norte.

Unanue dice que algunos latinos están en contra de la llegada masiva de inmigrantes porque muchos han luchado durante años para legalizar su estatus y han gastado esfuerzo y dinero para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Dijo que muchos no creen que Trump deporte a quienes han estado aquí durante mucho tiempo y no tienen antecedentes penales, a pesar de que el candidato republicano ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

“Trump no va a deportar a la tía, ni a la sobrina ni a la prima”, dijo Unanue, usando las palabras en español para tía, sobrina y prima. “Se va a centrar primero en los criminales y segundo en los holgazanes, gente que viene a este país a quitarnos lo que trabajamos duro”.

Trump suele criticar a los inmigrantes, diciendo que están quitando puestos de trabajo y trayendo delitos violentos a Estados Unidos. Ha dicho que los acusados ​​de asesinato tienen “malos genes”. Ha sugerido que utilizaría la Guardia Nacional, y posiblemente el ejército, para buscar entre 15 y 20 millones de personas para deportarlas, aunque el gobierno estimó que en 2022 había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal permanente.

A lo largo de la calle Séptima de Allentown, o lo que los lugareños llaman Calle Siete, hay una mezcla de restaurantes y tiendas de comestibles de propiedad latina y salones de belleza dominicanos.

Franklin Encarnación, de 58 años, de la República Dominicana, dice que ve mucho apoyo a Harris en este vecindario.

“Ella es una mujer. Ella sabe lo que necesitamos en nuestros hogares. Ella sabe que las cosas se están poniendo caras”, dijo Encarnación, añadiendo que sentía que Trump se había centrado demasiado en decir que quiere deportar a los inmigrantes.

En la misma franja comercial, Miguel Cleto, un pastor de la República Dominicana, dijo que cree que los demócratas han manejado mal la inmigración, y que están del lado equivocado en el tema del aborto.

“Donald Trump es la única solución para que este país vuelva a donde estaba”, dijo.