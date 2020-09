Alrededor de 20 mil papeletas por correo no fueron contadas

El voto de miles de electores, quienes optaron por enviar el sufragio por correo para las primarias de Pensilvania, no fueron contados, por lo que funcionarios electorales laboran para que no suceda lo mismo en la contienda presidencial de noviembre.

Las oficinas electorales del condado "cancelaron" casi 40 mil boletas por correo en las primarias de junio, según cifras proporcionadas por el Departamento de Estado de Pensilvania, que supervisa las elecciones. De ellos, 20 mil fueron cancelados porque se devolvieron tarde o tuvieron un problema con la firma en el sobre exterior.

Otras 20 mil papeletas fueron canceladas por otras razones, entre ellas, que el Servicio Postal de Estados Unidos las marcó como imposibles de entregar o un votante emitió una boleta en persona en un lugar de votación. No está claro cuántas de esas llevaron a que los votantes perdieran su voz en las elecciones.

Los condados están haciendo esfuerzos antes de las elecciones del 3 de noviembre para permitir que los votantes que no devuelvan correctamente sus boletas por correo tengan una segunda oportunidad, si el tiempo lo permite. Eso significa enviar correos electrónicos a los votantes diciendo que su boleta se completó incorrectamente, dijo un funcionario del condado a nuestra cadena hermana NBC10.

"Si hubieran incluido un correo electrónico en su solicitud, habrían recibido un correo electrónico sobre el estado de su boleta no contabilizada", dijo un funcionario electoral, quien pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar en público. "La mayoría de esos correos electrónicos se enviaron después de la primaria, pero esta vez esperamos implementar un proceso para hacerlo antes de la general para que la gente tenga la oportunidad de corregir cualquier problema".

Se espera que Pensilvania se decida por un margen muy estrecho en la carrera entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden. En 2016, Trump venció a Hillary Clinton por unos 44,000 votos de los seis millones de votos emitidos. Eso es menos del 1%.

Ben Geffen, del Public Interest Law Center, dijo que las reglas para aceptar y contar las boletas electorales por correo deberían hacer que sea más fácil, no más difícil, para los votantes. Eso incluye reconsiderar la importancia de una firma en el sobre exterior y la instalación de buzones para las papeletas de votación por correo en los 67 condados.

Una portavoz del Departamento de Estado de Pensilvania no respondió a las solicitudes para discutir las boletas canceladas por correo con los funcionarios electorales estatales.

Se espera que las boletas por correo lleguen a los votantes a partir de esta semana. La ley electoral estatal permite a los votantes enviarlos por correo a la oficina electoral de su condado tan pronto como lo deseen.

Geffen y los funcionarios electorales del condado instan a los votantes a no esperar para llenar la boleta.

"El mensaje que estamos tratando de hacer llegar a todos los que escuchen es que la palabra es: temprano", dijo Geffen.

Geffen, del Public Interest Law Center, dijo que no cree que un tecnicismo como la falta de un sobre secreto deba cancelar una boleta.

"Un error técnico del votante no significa que el voto deba descartarse", dijo.