América Ferrera combate desinformación con recursos para que las latinas voten

Los latinos, como cualquier otra comunidad, necesitan que les expliquen las cosas y que haya cambio, según la actriz América Ferrera quien visitó Filadelfia el siete de octubre como parte de la campaña de concienciación relacionada al voto, Poderistas.

“No podemos generalizar y como cada comunidad, los latinos necesitan saber cómo registrarse, cómo votar por correo o en persona y qué recursos hay disponibles. Esa información podría ayudarles a romper las barreras específicas que los quejan", dijo Ferrera en entrevista con TELEMUNDO 62.

“Necesitamos expandir la idea de quiénes son los latinos. Es muy fácil decir que a ellos no les interesa o que a ellos no les gustan los candidatos cuando no se tiene conciencia de qué es lo que está pasando”, agregó.

Los Poderistas es un grupo de mujeres latinas con relevancia en el ámbito del entretenimiento “para empoderara a las comunidades”. “Se trata de escuchar, de ir a las ciudades y entender cuáles son las barreras de cada comunidad, porque muchas son parecidas, y tiene que ver con economía y seguridad, pero otras son particulares de sitios específicos”.

Ferrera explicó que ha sido partícipe de lo que las latinas en específico tienen en mente, por ejemplo, a la hora de votar. La educación, el costo de la salud, la violencia armada y el cambio climático son parte del pote de ideas que han recopilado en la gira por ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix y ahora Filadelfia.

“La diferencia mayor de nuestra comunidad con las demás es que la educación no está disponible para todos”, recalcó la actriz. “Cuándo las cosas son desproporcionalmente distintas es muy fácil pensar ‘nada funciona para mí o cuál es el punto”.

América comentó que “en muchas familias de primeras generaciones en este país no tiene el ejemplo de los padres de ir a votar o defender el voto o incluso cuán importante puede ser. Por eso necesitamos llevar el mensaje, ser más resonantes con el mensaje que nunca. Y para las personas que tiene más de un trabajo proveerles recursos tales como el voto temprano o el voto por correo. La idea es informar”.