Apuestan a procesamiento seguro y rápido de boletas por correo

De cara a las elecciones del tres de noviembre y teniendo en cuenta la incertidumbre que existe ante el voto adelantado o por correo, Filadelfia contará con un sistema de conteo e impresión rápido para procesar las boletas en el Centro de Convenciones.

Según la comisionada electoral Lisa Deeley “no hay pretexto para no votar por correo”.

En un recorrido por las instalaciones del sistema, al centro de la ciudad, el proceso va como sigue:

Impresión de boletas por correo

Organización de las boletas: se le colocan las etiquetas con la información de elector

Se separan en sobre las boletas

Envío por correo de las boletas por correo a los electores

Una vez los votantes reciben las papeletas deben hacer lo siguiente:

Completar la boleta con tinta negra o azul

Colocar la boleta en el sobre más pequeño para luego colocarla en el que va a enviar por correo

Firmar el sobre con fecha y dirección

Enviar la boleta por correo o entregarla en las oficinas designadas

La comisionada explicó que todas las papeletas, adelantadas y por correo, cuentan con un número de registro. La máquina puede imprimir 32 mil boletas por hora y procesar 40 mil por hora.

“Lo que hice fue el mail in ballot, como le llaman. Tardó dos meses en llegar. Yo estaba nerviosa porque decía no va a llegar, vamos a tener que ir a votar en persona. Porque estas elecciones son super importantes”, relató sobre su experiencia Alejandra Córdova. “Se me hizo muy fácil la verdad, mucho más fácil que en nuestros países, porque soy de México y es muy diferente la manera en la que votas, pero se siente bien participar en el proceso”.