Impactante relato de exoficial hispano del Capitolio ante ataque del 6 de enero

“Lo que pasamos y sobrevivimos fue bastante fuerte”.

Con esas palabras Aquilino Gonell, ex oficial del capitolio federal, relató lo que sobrepasó en el ataque del seis de enero 2021 por simpatizantes de Donald Trump para tratar de detener el resultado de las elecciones que ganó Joe Biden.

“El Capitolio estaba cerrado ese día y rodeado de barreras y también policías”, recordó. “Manden todos los recursos que tengan inmediatamente, se escuchaba por la radio. Ahí fue que decidir desplazarme a través del túnel para llegar al lado oeste y ayudar a mis compañeros”.

Gonell dijo que al llegar sus compañeros estaban tirados en el suelo sangrando y entendió que “era cada uno por su vida. No hubo tiempo para coordinar una estrategia de defensa”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El también resultó gravemente herido en el ataque y estuvo en recuperación casi un año. Trató de reintegrarse a su puesto, después de 15 años, pero no pudo.

“Traté de regresar como policía a mi posición anterior, pero no pude. Escuchar a esos oficiales electos que arriesgué mi vida y se den la vuelta y dicen nada pasó”, sostuvo.

El ex uniformado participó de las investigaciones como testigo de lo ocurrido y escribió un libro sobre su experiencia.

“No me están pagando, ni quiero que me paguen. Estoy aquí dando testimonio. Tú puedes apoyar a Donald Trump todo lo que quieras, porque es tu derecho, pero lo más que me inquieta es la retórica de política de violencia que él trata de inculcar y que sigue inculcando”, agregó.

Gonell se unió a la campaña de los demócratas para las elecciones generales del 2024.