Así opinan los candidatos a la gobernación sobre el aborto

El aborto será uno de los temas centrales en la contienda por el cargo a la gobernación de 2022 en Pensilvania, donde los votantes elegirán al sucesor del gobernador saliente Tom Wolf en las elecciones generales de noviembre.

El tema se recrudeció esta semana cuando se filtró al sitio de noticias Politico un proyecto de fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía Roe v. Wade.

Si los votantes de Pensilvania eligen a un demócrata para suceder a Wolf, quien también es demócrata, la legislación sobre el aborto propuesta por la Legislatura controlada por los republicanos será vetada. Si los votantes eligen a un republicano, ocurrirá lo contrario. En entrevistas, debates y en respuesta a preguntas, todos los candidatos republicanos han prometido apoyar la legislación contra el aborto.

Para obtener una imagen más completa de la posición de cada uno de los candidatos a gobernador sobre el aborto, nuestra cadena hermana NBC10 les envió preguntas. Preguntamos al candidato su opinión sobre el aborto, si apoyaría una prohibición y, de no ser así, qué excepciones apoyaría. Aquí están sus respuestas.

Josh Shapiro

El fiscal general de Pensilvania se postula sin oposición para la nominación demócrata en las primarias del 17 de mayo. Eso significa que se enfrentará al candidato republicano en las elecciones generales de noviembre.

Los demócratas están poniendo muchas esperanzas en Shapiro porque si la Corte Suprema de Estados Unidos anula Roe v. Wade, un gobernador demócrata probablemente sería el único obstáculo para una prohibición muy restrictiva o total del aborto en Pensilvania. Los republicanos controlan la legislatura estatal y muchos legisladores conservadores ya han mostrado su entusiasmo por cambiar la actual ley de aborto de Pensilvania que permite interrumpir los embarazos hasta las 24 semanas.

“Sabemos que el próximo gobernador tendrá un proyecto de ley en su escritorio que prohíbe el aborto en Pensilvania”, dijo Shapiro a NBC10. “Todos y cada uno de mis oponentes lo convertirán en ley. Lo vetaré y protegeré el derecho de la mujer a elegir aquí en Pensilvania".

Shapiro agregó que apoya Roe v. Wade.

“Sin duda, me gustaría ver codificada Roe, idealmente a nivel federal, y ciertamente me gustaría hacerlo a nivel estatal”, dijo. “Pero con la construcción de la Legislatura actual, dirigida por republicanos, lo más importante que puedo hacer, Dios mediante como próximo gobernador de Pensilvania, es defender el derecho que existe hoy”.

Lou Barletta

El excongresista del noreste de Pensilvania, que anteriormente fue alcalde de Hazleton, apoya el fin de Roe v. Wade y dijo que será "un gobernador pro-vida" para Pensilvania.

"Si esto resulta ser exacto, será una victoria largamente esperada para los niños por nacer. Desde que se dictó Roe v. Wade en 1973, decenas de millones de bebés han sido asesinados", dice Barletta en el sitio web de su campaña. “Durante décadas, el movimiento pro-vida ha luchado para llegar a este punto. Si este proyecto de resolución es indicativo de la opinión final de la mayoría, salvará incontables millones de vidas inocentes en el futuro”.

"Como he dejado en claro, no prejuzgaré ni predeciré qué tipo de legislación se me presentará, pero seré un gobernador pro-vida y firmaré legislación pro-vida".

Su campaña no respondió a una solicitud de más información sobre qué legislación específica apoya y si está a favor de una prohibición total del aborto o consideraría excepciones a la interrupción del embarazo.

Jake Corman

El senador estatal de State College, quien es uno de los líderes de la legislatura de Pensilvania, apoya la legislación que limitaría el aborto. Pero dijo en un debate gubernamental reciente que apoyaría las excepciones a la prohibición del aborto.

"Creo que la vida comienza en la concepción, por lo que debemos comenzar a proteger la vida en la concepción", dijo Corman, según WESA Public Radio. "Pero si la vida de la mujer está en peligro, entonces es una decisión que debe tomar".

La campaña de Corman no respondió a las preguntas sobre su postura sobre el aborto.

Joe Vendaval

El comisionado de Montgomery County que se postula como candidato antisistema no apoya el aborto en ningún caso.

"Soy 100% Pro-Vida sin excepciones. La vida humana comienza en la concepción y los inocentes, los no nacidos deben ser apreciados y protegidos", dijo Gale en un correo electrónico a NBC10.

Charlie Gerow

El conservador que trabajó en la administración del presidente Ronald Reagan y es dueño de una firma de consultoría política en Harrisburg dijo que apoya la prohibición del aborto, con algunas excepciones, y trabajaría para que las alternativas a la interrupción del embarazo sean más accesibles para las mujeres y las familias.

"Charlie siempre ha sido un firme partidario del derecho a la vida. Él cree que la vida comienza en la concepción y firmaría un proyecto de ley sobre el latido del corazón y un proyecto de ley sobre el síndrome de Down", dice el sitio web de su campaña en una página llamada "Santidad de la vida". "Él apoya brindarles a las mujeres que enfrentan embarazos problemáticos alternativas positivas que les permitan elegir la vida. Como niño adoptado, Charlie siempre ha abogado por hacer que la adopción sea más accesible".

La campaña de Gerow no respondió a una solicitud de más información sobre el proyecto de ley del latido del corazón y el proyecto de ley del síndrome de down al que hace referencia en el sitio de su campaña.

Melissa Hart

La ex congresista del oeste de Pensilvania es "inequívocamente pro-vida, y ese es un tema que hace mucho tiempo ayudó a despertar mi interés en la vida pública".

Ella promocionó su tiempo en la Legislatura de Pensilvania y en el Congreso por "patrocinar y promover la legislación pro-vida".

"Todos los demás candidatos republicanos a gobernador le dirán casi lo mismo", dijo Hart en un comunicado el tres de mayo. "A diferencia de cualquiera de ellos, tengo un historial de patrocinio y promoción de legislación pro-vida que en realidad se convirtió en ley tanto en Harrisburg como en Washington, y una larga historia de apoyo a programas y organizaciones que hacen lo que realmente debemos hacer, apoyando a las madres y sus hijos, porque el verdadero objetivo no puede ser simplemente hacer que el aborto sea ilegal, sino hacerlo impensable".

La campaña de Hart no respondió a una solicitud de más información sobre la legislación relacionada con la prohibición del aborto y el apoyo a las familias y mujeres que ella patrocinó.

Doug Mastriano

El senador estatal del centro rural de Pensilvania ha presionado para que se prohíban los abortos después de las seis semanas de embarazo mientras esté en el cargo. Su campaña no respondió a una solicitud de detalles sobre lo que apoya exactamente.

Bill McSwain

El exfiscal federal para el este de Pensilvania que vive en Chester County dijo que será "un gobernador pro-vida", pero dice que apoyaría una excepción a la prohibición del aborto.

“He sido muy claro en que soy pro-vida. Seré un gobernador pro-vida”, dijo McSwain en una entrevista con NBC10. "Promulgaré legislación para proteger a los más vulnerables entre nosotros: los no nacidos. Apoyaría un proyecto de ley sobre el latido del corazón fetal si la Legislatura lo trae a mi escritorio... Haría excepciones por violación, incesto y para proteger la vida de los madre."

David Blanco

El empresario y exconcejal de Delaware County elogió el proyecto de fallo de cinco miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía Roe v. Wade y dijo que el precedente federal de 50 años que protege el derecho al aborto "ha manchado a nuestra nación".

White dijo que es un ferviente partidario de la prohibición del aborto y que apoyaría una legislación que no incluya excepciones para interrumpir un embarazo.

"Todos los días veo la gracia de Dios a través de los ojos de mi hijo, Brian. Puede que Brian tenga grandes necesidades especiales, pero nunca ha tenido un mal día", dijo White en un comunicado el tres de mayo. "Durante 33 años, la vida de Brian ha sido la mayor bendición de nuestra familia, y es el amor de Brian lo que me impulsa a ser un mejor esposo, un mejor padre y un mejor gobernador para todos los habitantes de Pensilvania".

El hijo de White, Brian, tiene microcefalia y parálisis cerebral, dijo su campaña.

“Con la decisión de devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo, es más importante que nunca derrotar al descaradamente abortista Josh Shapiro. Ningún otro candidato está en una posición tan sólida para hacerlo como yo, y mi principal prioridad como gobernadora de Pensilvania será garantizar que todas las vidas sean bienvenidas y valoradas en nuestro Estado Libre Asociado”.

Nché Zama

El médico de Lehigh Valley, que nunca ha ocupado un cargo electo, no respondió a las preguntas sobre su postura sobre el aborto.