Auditoría electoral obtiene aprobación de la campaña republicana

Las afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre elecciones robadas han sido desacreditadas por los tribunales, su propio Departamento de Justicia y decenas de relatos.

Pero en el estado de Pensilvania, campo de batalla donde Trump perdió por 80,000 votos hace ocho meses, están encontrando nuevas señales de vida.

Un legislador estatal republicano, reforzado por el apoyo de la campaña electoral de los principales candidatos republicanos a gobernador y al Senado de los Estados Unidos, ha lanzado un impulso para una "investigación forense" de los resultados de las elecciones presidenciales, una revisión basada en el proceso ampliamente desacreditado que se está llevando a cabo en Arizona.

Es probable que el esfuerzo enfrente desafíos legales y se limite a tres condados, donde está siendo rechazado incluso por los comisionados republicanos. Pero su avance está obligando a muchos a dejar de verlo como el proyecto favorito de un legislador y tomarlo en serio.

La auditoría se ha convertido rápidamente en una prueba de fuego en un ciclo electoral en el que una oficina abierta del gobernador y un escaño abierto en el Senado de los Estados Unidos, han desencadenado unas primarias republicanas ferozmente competitivas.

Eso hace que algunos funcionarios del partido republicano y donantes se muevan de incomodidad, aunque en silencio. A algunos republicanos les preocupa en privado que el espectáculo de una auditoría electoral prolongada sea una bomba de tiempo que no solo dañará las instituciones democráticas del estado, sino también la credibilidad del partido con los votantes indecisos críticos.

“La mayoría de los republicanos que conozco, al menos, tienen dudas y, en el peor de los casos, son como yo y se dan cuenta de que esto es realmente un error de proporciones épicas”, dijo el excongresista Charlie Dent, un republicano centrista del área de Allentown. "¿Por qué llevar el espectáculo de payasos de Arizona a Pensilvania?"

Esas preocupaciones han sido fácilmente ahogadas por los partidarios del esfuerzo.

Uno, el senador estatal Doug Mastriano, quien ha afirmado que Trump "me pidió" que me postulara para gobernador, es el cabecilla de la campaña de auditoría y está recaudando fondos.

"Todo lo que pido es una investigación transparente y exhaustiva para demostrar a los votantes estadounidenses que nuestros votos fueron contados de manera justa y que no tenemos nada de qué preocuparnos", escribió Mastriano en la apelación por correo electrónico el fin de semana pasado.

Un rival, el excongresista Lou Barletta, que se postula para gobernador, ha dicho que estaba a favor de una auditoría en diciembre.

A principios de este mes, Mastriano envió cartas a tres condados, incluido Filadelfia, un bastión demócrata y la ciudad más grande del estado, para solicitar acceso a una amplia lista de información, documentos y equipos, con la amenaza de citaciones para los que se resisten.

El gobernador Tom Wolf y el fiscal general estatal Josh Shapiro, ambos demócratas, han prometido luchar contra las citaciones en la corte, dando a los republicanos que desconfían de las payasadas de Trump la esperanza de que la auditoría tenga una vida corta.

Las citaciones son una herramienta que los legisladores rara vez han utilizado en el pasado, por lo que no queda claro si un tribunal bloquearía tal esfuerzo, ordenaría a los condados que cumplieran o simplemente elegiría no intervenir, dijo Bruce Ledewitz, profesor de derecho de la Universidad de Duquesne que enseña derecho constitucional.

"Probablemente ningún tribunal se interpondrá en el camino", predijo. "Pero eso no significa que se obtenga algún tipo de orden de ejecución exigible".

Mientras tanto, Mastriano ha dejado preguntas clave sin respuesta, incluido quién hará el trabajo, cómo se financiará y dónde se almacenaría de forma segura una gran cantidad de documentos y equipos.

Eso no ha impedido que los candidatos al Senado o gobernador de los Estados Unidos lo respalden.

Sean Parnell, candidato al Senado de los Estados Unidos, dijo que "la mitad del estado" no confía en el resultado de las elecciones es un problema que puede remediarse con una auditoría, y descartó las auditorías oficiales del estado y del condado como simplemente "relatos" que eran inadecuados para investigar.

“Y ahora, después del hecho, la gente dice: 'Oye, espera un minuto, tal vez hubo algunos problemas', simplemente nos dejan a todos y dicen: 'No, no, jódete, no sabes lo que quieres. Estoy hablando de, 'como,' ustedes son sólo un grupo de locos teóricos de la conspiración'”, dijo Parnell a un presentador de un programa de radio el miércoles.

En Arizona, el liderazgo republicano del Senado inició la auditoría partidista de votos sin precedentes en el condado de Maricopa, hogar de Phoenix, a pesar de que los votos ya habían sido contados, contados y certificados. El esfuerzo ha sido apoyado por muchos legisladores estatales republicanos, la presidenta del partido estatal Kelli Ward y el fiscal general estatal Mark Brnovich, un republicano que se postula para el Senado de los Estados Unidos.

Sin embargo, ha generado críticas fulminantes de algunos otros republicanos del establishment, incluidos los que controlan la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa; Cindy McCain, esposa del fallecido senador y candidato presidencial republicano; y el exsenador estadounidense Jeff Flake. El gobernador republicano Doug Ducey ha evitado el tema por completo.

En Pensilvania, los líderes republicanos del Partido Republicano y del Senado han respondido con silencio.

Muchos republicanos que quieren distanciar al partido de una auditoría cuestionan el costo para los condados de cumplir con las demandas de Mastriano o argumentan que es hora de concentrarse en elecciones futuras. Algunos dicen que es muy poco probable que descubra pruebas contundentes de fraude generalizado, o señalan una gran cantidad de audiencias legislativas dirigidas por el Partido Republicano que, dicen, ya cubrieron el tema a fondo y produjeron legislación.

"Al final del día, no sé lo que vas a lograr", dijo Sam DeMarco, presidente del Partido Republicano del condado de Allegheny, hogar de Pittsburgh.

Aún así, incluso los republicanos que evitan repetir las afirmaciones de fraude electoral de Trump han perpetuado la idea de que los demócratas hicieron trampa.

Habitualmente distorsionan las acciones de los jueces y funcionarios estatales como "inconstitucionales" o "ilegales" al resolver disputas legales y preguntas sobre la incipiente ley de votación por correo de Pensilvania en las semanas previas a las elecciones de noviembre.

Hace semanas, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes del estado rechazaron realizar una auditoría electoral de este tipo a través de su cámara.

En cambio, esos legisladores republicanos propusieron una "Ley de protección de los derechos de voto" que, dijeron, haría las elecciones más seguras y accesibles y solucionaría los supuestos problemas de 2020.

Además, habría trasladado la autoridad sobre la política electoral de la rama ejecutiva y habría asignado una nueva y amplia autoridad de auditoría de elecciones en futuras elecciones al auditor general del estado, actualmente republicano.

Los demócratas rechazaron el proyecto de ley como "supresión de votantes" y Wolf lo vetó, pero le dio a las figuras del Partido Republicano algo que señalar, al menos, como una alternativa a una auditoría al estilo de Arizona de las elecciones de 2020.

"Creo que ese es el problema", dijo Jeffrey Piccola, presidente del Partido Republicano en el condado de York controlado por los republicanos. "No creo que volver a 2020 vaya a resolver ningún problema, y ​​no estoy seguro de que pueda resolver ningún problema".