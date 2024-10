Barack Obama y Bruce Springsteen llegan a Filadelfia en apoyo a Kamala Harris

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Bruce Springsteen, nativo de Nueva Jersey y superestrella, llegarán a Filadelfia la última semana de octubre para respaldar a Harris camino a las elecciones 2024.

Obama se unirá a Springsteen en la Ciudad del Amor Fraternal para mostrar su apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris con un concierto y una reunión política el lunes 28 de octubre.

El evento es parte de la serie de conciertos "When We Vote We Win" que impulsa a los residentes de estados clave, como Pensilvania, a votar de manera anticipada.

El presidente Obama usó su cuenta de Instagram durante el fin de semana y compartió que la gira When We Vote We Win estaba en Nevada. También instó a todos a votar, y a ayudar a sus familiares y amigos a votar también.

