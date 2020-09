Biden ejerce el voto adelantado en las primarias de Delaware

Joe Biden votó en las primarias de Delaware, emitiendo un voto con cita previa un día antes de que se abran formalmente las urnas.

El candidato presidencial demócrata y su esposa, Jill, votaron el lunes por la mañana en la Junta Electoral de New Castle. Llevaba botas con la palabra "VOTO" estampada en cada una.

El candidato a la presidencia por los demócratas ofrecerá un discurso sobre el cambio climático que agrava los incendios forestales que azotan California y otros estados más tarde en el día desde Wilmington, Delaware, donde vive la pareja.

El lunes por la noche, el ex vicepresidente se dirigirá a través de Internet al evento virtual de la Poor People’s Campaign "Voting is Power Unleashed”.