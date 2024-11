El senador de Pensilvania Bob Casey reconoce su derrota ante Dave McCormick

El senador Bob Casey reconoció la derrota frente al republicano Dave McCormick en la carrera por la reelección al Senado de Estados Unidos por Pensilvania.

El senador envió un comunicado en el que decía que había llamado a McCormick para felicitarlo.

Este anuncio se produce tan sólo unos días después de que el estado de Pensilvania iniciara el proceso de recuento de votos debido al estrecho margen entre los dos candidatos.

La Corte Suprema de Pensilvania intervino en el proceso ordenando a los condados que no cuenten los votos enviados por correo que no tengan una fecha manuscrita correcta en el sobre de devolución.

El comunicado de Casey dice:

“Acabo de llamar a Dave McCormick para felicitarlo por su elección para representar a Pensilvania en el Senado de los Estados Unidos. Ahora que se completa el primer recuento de votos, los habitantes de Pensilvania pueden seguir adelante con la certeza de que sus voces fueron escuchadas, ya sea que su voto haya sido el primero en contarse o el último.

Esta elección fue una de las más reñidas en la historia de nuestra Commonwealth, decidida por menos de un cuarto de punto. Estoy agradecido a las miles de personas que trabajaron para asegurarse de que cada voto elegible emitido pudiera contarse, incluidos los funcionarios electorales de los 67 condados.

Cuando un ciudadano de Pensilvania se toma el tiempo de emitir un voto legal, a menudo esperando en largas filas y quitándole tiempo de su trabajo y su familia, merece saber que su voto contará. Eso es democracia.

Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho desde el día de las elecciones para otorgar el derecho al voto a los votantes en todo el estado, sin importar por quién votaron, y para garantizar que el proceso democrático pudiera desarrollarse. En tan solo unos días, construimos una organización de 350 empleados en todo el estado, a los que se unieron más de mil voluntarios, que ayudaron a más de 6000 votantes de Pensilvania a elaborar un plan para solucionar pequeños problemas con su papeleta para que su voto fuera contado.

Desde la mujer de 100 años del condado de Butler, que votó en todas las elecciones desde que era elegible, hasta la joven de 19 años del condado de Montgomery que emitió su voto por primera vez, nos aseguramos de que esas voces se escucharan.

Y nos opusimos a los intentos de silenciar y privar de sus derechos a los votantes en todos los rincones de la Commonwealth. Gracias a nuestro trabajo en los tribunales, casi mil votantes elegibles en Filadelfia tendrán sus votos contados, a pesar de los intentos de expulsarlos.

Este trabajo fue importante. Y estoy agradecido a las muchas personas que ayudaron con este esfuerzo. Como saben, ningún funcionario público trabaja solo, y he tenido la suerte de contar con el amor y el apoyo de mi esposa, Terese, y de nuestras hijas, Elyse, Caroline, Julia y Marena, durante todos estos años.

Quiero agradecer especialmente a mi director de campaña, Tiernan Donohue, a nuestro personal de campaña y a nuestros seguidores por todo el trabajo que hicieron para ayudarme en mi campaña de 2024, y a todos aquellos que han trabajado y apoyado mis campañas anteriores a lo largo de los años.

También quiero agradecer a mi personal actual del Senado, encabezado por mi jefa de personal, Kristen Gentile, por su servicio público ejemplar a la gente de nuestra Commonwealth, y a todo el personal anterior que trabajó conmigo desde 2007. Pero, sobre todo, quiero agradecer a la gente de Pensilvania por concederme el privilegio de servirles durante 28 años consecutivos en un cargo público, como auditor general, tesorero estatal y senador de los Estados Unidos.

Todos los días que he servido en un cargo público, he luchado por los trabajadores, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidades y nuestros veteranos de Pensilvania. Durante ese tiempo, me he guiado por una inscripción en el edificio de Finanzas de Harrisburg: ‘Todo servicio público es una confianza, otorgada con fe y aceptada con honor.

Gracias por la confianza que han depositado en mí durante todos estos años. Ha sido el honor de mi vida.

Por otra parte, el senador electo Dave McCormick agradeció al senador Bob Casey por sus años de servicio al estado después de que lo llamara y reconociera la derrota en la carrera al Senado de los Estados Unidos.

Mensaje de Dave McCormick

"El senador Bob Casey dedicó su carrera a mejorar nuestro estado. Dina y yo queremos extender nuestra sincera gratitud al senador Casey, Terese y su familia por sus décadas de servicio, trabajo duro y sacrificio personal.

Es un gran honor para mí representar a todos los ciudadanos de Pensilvania en el Senado de los Estados Unidos y lucharé por ustedes todos los días. ¡Gracias!"

