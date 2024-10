Si votaste por correo verifica que no estés entre las boletas con errores

Si ya votaste en Filadelfia y lo hiciste por medio de una boleta por correo, tu voto podría estar en riesgo de no ser contado.

Así lo dejaron saber en Halloween, a cinco días de las elecciones generales, varios concejales y comisionados electorales de la ciudad del Amor Fraternal.

Se trata de 3,000 boletas por correo que cuentan con erratas y si no se rectifican ese voto no será contado. Los errores más comunes van desde la firma y la fecha a no incluir los dos sobres que requiere el documento antes de enviarlo por correo.

¿Cómo verificar si estoy en la lista de boletas descartadas por errores?

Debes acceder al sitio de los comisionados electorales aquí o escanear el código QR al tope de este artículo para verificar si tu nombre figura en el listado.

Si mi boleta tiene errores ¿cómo la arreglo?

Puedes ir a una de las 10 oficinas satélite en Filadelfia para llenar una boleta provisional y descartar la errata. Pulsa aquí para que las ubiques en el mapa interactivo.

Si eso no funciona, ya sea por el horario o porque no te dio tiempo, puedes acudir a tu colegio electoral el día de las elecciones (5 de noviembre) y solicitar una boleta provisional para ejercer el sufragio.

“Todos cometemos errores y no podemos dejar que eso nos pare el voto. Estas elecciones se van a ganar por miles de votos, no por mucho y cada voto cuenta. No queremos que se queden con remordimientos de lo que pudieron o no haber hecho”, destacó la concejal Jaime Gauthier.

