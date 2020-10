Bon Jovi ameniza evento demócrata de cara a las elecciones

La estrella de rock Jon Bon Jovi dio un pequeño concierto en un autocine en el este de Pensilvania, para el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

El rockero subió al escenario en Dallas, Pensilvania, con una mascarilla negra que se quitó para tocar versiones acústicas de "¿Quién dice que no puedes ir a casa?", "Livin 'on a Prayer" y "Do What You Can”, dedicada a quienes se encuentran en la primera línea de la pandemia de coronavirus.

Bon Jovi también elogió a Biden, diciendo: "Joe sabe que las máscaras no son un signo de debilidad, son un signo de fuerza".

Al pronunciar un discurso poco tiempo después, cuando cientos de autos tocaron la bocina en señal de aprobación, Biden dijo que Bon Jovi "siempre ha ido a donde le he pedido" y lo llamó amigo y "tesoro nacional".

Biden celebró dos mítines en Pensilvania el sábado y ha dicho durante meses que espera ganar un estado que podría desempeñar un papel fundamental en la decisión de las elecciones del próximo mes.

Dallas se encuentra en el condado de Luzerne, donde Donald Trump venció a Hillary Clinton por más de 25,000 votos en 2016. Dallas no está lejos de Scranton, donde Biden vivió cuando era niño, en el vecino condado de Lackawanna, donde Clinton logró una victoria de unos pocos miles de votos en 2016.