Candidatos al senado atacan rivales cuestionando su origen

El título de "Pennsylvanian" (oriundos del estado) parece cobrar más peso que nunca cuando debaten los candidatos a la primaria republicana en una de las principales contiendas del Senado.

La carrera abierta por el escaño que deja vacante el senador republicano Pat Toomey, de Pensilvania, ha atraído candidatos adinerados y bien conectados a la contienda.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Jeff Bartos, un inversionista de bienes raíces de los suburbios de Filadelfia, se refirió a algunos como "turistas políticos" y insiste en recordar repetidamente a la audiencia que es un “Pennsylvanian de toda la vida".

George Bochetto, un abogado de Filadelfia que ha vivido en la ciudad durante 45 años, sugirió que sus rivales fuera del estado no deberían molestarse en gastar millones para tratar de convencer a los votantes de que realmente son de Pensilvania.

“Deberían ser honestos al respecto y simplemente decir: 'Mira, no he vivido en Pensilvania y no soy ciudadano de Pensilvania, pero vengo porque hay una disposición en la Constitución que me permite hazlo'”, dijo Bochetto en una entrevista. “Y eso está bien. Pero ¿por qué mentir?”

Y están gastando millones: Carla Sands, Mehmet Oz, el cirujano cardíaco mejor conocido como el presentador del programa de televisión "The Dr. Oz Show", y David McCormick están en el aire en Pensilvania, buscando un escaño en el Senado que está prácticamente fuera de su alcance para los republicanos en los estados azules de los que están huyendo.

Sands, Oz y McCormick se saltaron un foro de candidatos el miércoles por la noche patrocinado por el Partido Republicano del Condado de Lawrence, y eso no pasó desapercibido.

“Creo que es muy interesante que los tres alborotadores que están en esta carrera, que han galopado a nuestro estado diciendo que nos van a escuchar y trabajar para nosotros y, sin embargo, no están aquí porque no les importa”, dijo a la multitud la activista y candidata conservadora Kathy Barnette.

Ella predijo que "estas personas súper ricas van a telefonear desde sus áticos".

Aún no está claro si la farándula será un tema fundamental o si a los votantes republicanos de Pensilvania, en un entorno político cada vez más nacionalizado, les importa cuán profundamente vinculados están sus representantes electos con el estado.

El sábado, los candidatos comienzan su gira de varias semanas de sesiones de preguntas y respuestas a puertas cerradas con miembros del caucus regional del Partido Republicano estatal. La primera parada es el caucus central del partido.

“Ciertamente, eso será un problema para algunas personas”, dijo Richard Stewart, copresidente del caucus central. “Y veremos cuán grande es el problema”.

Para Bartos, lo es. Lo ha planteado una y otra vez.

“Quiero decir claramente a todas las demás personas que acaban de llegar a Pensilvania por primera vez, que visitan lugares por primera vez: no pueden salvar Main Street si ni siquiera saben cómo encontrarla”, dijo Bartos, el candidato del partido para vicegobernador en 2018.

Mientras recaudaba dinero para las empresas en dificultades de Pensilvania durante la pandemia, sus competidores “vivían en mansiones con vista a Manhattan, en la Costa Dorada de Connecticut o en un país extranjero”, dijo Bartos a la multitud.

El campo está nuevamente abierto después de que Sean Parnell, el candidato respaldado por el expresidente Donald Trump, se retiró después de perder una batalla por la custodia en la que su esposa separada, bajo juramento, contó historias del comportamiento abusivo de Parnell.

Trump no se ha movido para respaldar nuevamente.

Sands, de 61 años, nativa de Pensilvania, se fue a California en 1987, buscando trabajo como actriz y quiropráctica y ayudando a administrar la firma de inversión inmobiliaria de su difunto esposo, antes de contribuir generosamente a la campaña de Trump de 2016 y obtener un puesto como embajadora en Dinamarca.

Vendió sus casas en Malibu y Bel Air, regresó a los Estados Unidos a principios de 2021 y alquiló un condominio con vista al río Susquehanna y al capitolio estatal.

Oz, de 61 años, es residente desde hace mucho tiempo de Cliffside Park, Nueva Jersey, donde su mansión tiene vista al río Hudson frente a Manhattan, pero ahora dice que está alquilando la casa de sus suegros en un suburbio próspero de Filadelfia.

Las principales afirmaciones de Oz sobre Pensilvania son que creció en Wilmington, Delaware, no lejos de Filadelfia, fue a la escuela de medicina en Filadelfia y se casó con un nativo de Pensilvania.

McCormick, quien creció en Pensilvania antes de partir para asistir a West Point y servir en la Guerra del Golfo, presentó los documentos de candidatura el miércoles ante la Comisión Federal de Elecciones. Compró una casa en Pittsburgh, donde pasó una década en el negocio antes de irse en 2005 para tomar puestos de alto nivel en la administración del entonces presidente George W. Bush.

Desde 2009, vive en Connecticut, donde trabajó para uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, Bridgewater Associates. Acaba de renunciar como director ejecutivo para continuar con su campaña.

McCormick, quizás más que los otros dos, ha resaltado sus raíces en Pensilvania, llamándose a sí mismo “un verdadero Pennsylvanian” en el sitio web de su campaña exploratoria y transmitiendo anuncios de televisión que describen su infancia en la granja de árboles de Navidad de su familia en Bloomsburg.

Oz, como muchos candidatos a cargos públicos, recorrió el Pennsylvania Farm Show en los últimos días y, en un video publicado en las redes sociales posando junto a una pila de papas, proclamó que “lo que también aprendí es que los habitantes de Pensilvania son muy patriotas”.

Faltan apenas cuatro meses para las primarias, el 17 de mayo.

Bochetto, un abogado, dijo que preferiría hablar de sí mismo y por qué es un gran candidato, y dejar que sus rivales se peguen un tiro en el pie.

Cuando se le preguntó si cree que darán la vuelta y se irán de Pensilvania si pierden las primarias, Bochetto dijo: “No tengo ninguna duda. Ni una duda”.