Carlos Vega: Conoce más del retador de Krasner

Carlos Vega, ex asistente del fiscal de distrito durante décadas en Filadelfia, cree que el actual fiscal de distrito Larry Krasner ha ido demasiado lejos en sus reformas de justicia penal.

Vega, quien fue despedido junto con otras tres docenas de fiscales veteranos cuando Krasner asumió el cargo en 2018, cree que puede continuar reformando el sistema en Filadelfia y al mismo tiempo castigar al elemento criminal detrás del número históricamente alto de homicidios y tiroteos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Soy esa tercera ola. Soy esa persona que cree que necesitamos reformas y que necesitamos seguridad. Nos merecemos ambos", dijo Vega en una entrevista con nuestra cadena hermana NBC10. "Soy esa tercera opción, es decir, voy a traer la reforma porque te escucho, la he vivido, pero necesito salvarte porque la he vivido".

Se refiere a enfoques anteriores de la aplicación de la ley y la justicia penal: el enfoque de "encerrarlos" que llevó al encarcelamiento masivo durante décadas y, más recientemente, las reformas progresistas de Krasner y otros DA recientemente elegidos en algunas ciudades estadounidenses.

Vega creció en el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York, antes de ir a la facultad de derecho y, finalmente, llamar a Filadelfia su hogar hace 35 años. Es el único retador al que se enfrenta Krasner en las primarias demócratas del 18 de mayo.

Se ve a sí mismo como el hombre adecuado para la época: un fiscal experimentado que creció en un vecindario peligroso sin mucho dinero y que comprende la difícil situación de las personas de color en un mundo posterior al veredicto de Derek Chauvin.

Mientras tanto, Krasner está tratando de retratar a Vega como un obstáculo para el movimiento progresista que reforma la justicia penal en Estados Unidos, alguien que desharía mucho de lo que los partidarios de Krasner creen que son los grandes avances logrados en los últimos tres años para la gente de color de Filadelfia.

"La forma de hacer las cosas de Carlos Vega es simplemente dar marcha atrás a una época en la que las condenas se perseguían independientemente de la verdad, donde (la Fiscalía) no se preocupaba por los errores y donde nunca se atrevía a cuestionar a la Policía ni responsabilizar a las fuerzas del orden", dijo el martes el gerente de campaña de Krasner, Brandon Evans. "Su enfoque no funciona para el bien de esta ciudad y sería devastador detener el progreso que hemos logrado y volver a los caminos del pasado".

Aquí hay una introducción al nativo del sur del Bronx que cuando era joven vendía lentes de sol en la esquina de una calle para obtener dinero para el pago inicial de un apartamento y fue reclutado por el ex gobernador Ed Rendell para convertirse en asistente del fiscal de distrito en la década de 1980 en Filadelfia.

¿De dónde es Carlos Vega?

Vega creció en el sur del Bronx, Nueva York, y fue uno de cuatro hijos. Como hijo mayor, Vega dijo que pasó muchas horas trabajando en la tienda de su madre y luego en su quiosco.

Dijo que era un vecindario peligroso, con muchas personas sumidas en la adicción a las drogas y otras directamente afectadas por la violencia. Como estudiante de una escuela católica en ese momento, dijo que el traje que tenía que usar para ir a la escuela todos los días lo convertía en un objetivo.

De los niños que estaban en su clase de escuela primaria de 30 estudiantes, "solo dos de nosotros lo hicimos", dijo Vega.

Pasó a la Universidad de Fordham y luego a la facultad de derecho en Boston.

"Cuando era niño, siempre decía: 'Voy a ser abogado", recuerda Vega, y mientras estudiaba derecho, se dio cuenta de que quería ser fiscal. Ayudar a las familias de las víctimas del crimen lo llamó.

'Fue una batalla': ser contratado por la oficina del fiscal de distrito de Filadelfia bajo la dirección de Ed Rendell.

Después de graduarse, un juez federal que conocía al graduado de la facultad de derecho instó a Vega a postularse para la oficina del fiscal de distrito en Filadelfia. En ese momento, lo dirigía Ed Rendell, quien se convertiría en alcalde y, finalmente, en gobernador de Pensilvania.

Vega dijo que 15 fiscales asistentes de distrito fueron duros con él en las entrevistas.

"Fue una batalla", dijo. "Me estaban poniendo a prueba".

Pasó la prueba, dijo, porque Rendell le pidió que se uniera a la oficina como ADA.

A los pocos años, Vega estaba procesando casos de homicidio. Con el paso de los años, procesó cientos de los delitos más notorios. Trabajó bajo Rendell, luego Lynne Abraham, y su sucesor, Seth Williams antes de que Krasner, un ex abogado defensor de los derechos civiles, ganara las elecciones de 2017.

'Vi llorar a hombres adultos': ser forzado a irse

Vega fue uno de los más de 30 fiscales a los que se les dijo que sus servicios ya no eran necesarios cuando Krasner asumió el cargo en enero de 2018. No es inusual que se produzcan cambios después de que un nuevo fiscal del distrito asuma el cargo.

Pero Vega dijo que la razón de Krasner para dejarlo ir era diferente. Dice que el fiscal actual calificó a Vega de racista, lo que Vega califica no solo de absurdo sino también de insultante considerando que es una persona de color que pasó décadas luchando por las familias de Filadelfia que perdieron a sus seres queridos.

Vega dijo que vio llorar a otros fiscales cuando fueron obligados a abandonar una oficina en la que creían a nivel personal.

"Recuerdo haber visto a mis colegas. Lo sabes cuando digo que crecimos juntos. Quiero decir, cuando estás allí 35 años y has tenido un colega 20 años, conocemos a nuestros hijos y todo. Fue desgarrador ver hombres adultos llorando, viendo llorar a las mujeres en la oficina, y saber que Krasner básicamente dijo que éramos racistas, que cualquiera antes que él no hizo lo correcto, que estábamos equivocados. Éramos racistas. Participamos en encarcelamientos masivos”, dijo Vega. "Y fue horrible decirlo. Sabes, pasé treinta y cinco años de mi vida aquí tratando de hacer lo mejor que pude, impartiendo justicia, un historial ejemplar que nunca me trajeron con ninguna mala conducta. Ya sabes, orgulloso del hecho que mis casos nunca fueron revertidos. Sin embargo, soy racista y soy latino, que no sé sobre el racismo, lo cual es interesante viniendo de una persona que es rica, fuimos a Stanford y yo, que crecimos en la pobreza, preocupado por la violencia".

Vega actualmente está demandando a Krasner y a la oficina del fiscal de distrito por su despido, alegando discriminación.

Los partidarios de Krasner dicen que necesitaba cambiar la cultura en la oficina del fiscal para promulgar amplias reformas. Entre ellos se incluyen una revisión del sistema de fianza en efectivo de Filadelfia, la despenalización de ciertos delitos menores y la promoción enérgica de una mejor vigilancia.