“Casi muero”: Fetterman quiere ser ejemplo tras ataque al corazón

El candidato demócrata al senado de Pensilvania, John Fetterman aseguró que es capaz de regresar al ruego político tras haber sufrido un ataque al corazón y luego una cirugía de marcapaso.

Todo esto luego de que su cardiólogo, el doctor Ramesh Chandra le diera el visto bueno para continuar. La única condición para seguir su agenda política es “mantenerse bajo cuidado médico”.

El actual vicegobernador dijo en una carta abierta que “casi me muero” en un afán por reiterar la gravedad de su padecimiento que fue revelado de forma escueta de primera instancia.

Fetterman, el delegado demócrata que espera llenar la vacante dejada por el republicano Patt Toomey, agregó que “el ataque al corazón fue de repente, no lo esperaba. Al igual que muchos otros e incluso hombres dejé a un lado las visitas al médico, aunque no me estaba sintiendo bien. Casi me muero. Quiero motivar a otros a que se cuiden y no comentan el mismo error”.

Al parecer, el Dr. Chandra trata a Fetterman desde el 2017 cuando el primer síntoma fueron los pies hinchados. Aseguró que no lo volvió a ver hasta la emergencia del pasado mes.