Cherelle Parker: “ha sido interesante escuchar a la gente inferir”

La candidata demócrata a la alcaldía de Filadelfia, Cherelle Parker tiene como objetivo unir a todas las personas de Filadelfia de cara a un ‘cambio real”.

La funcionaria, quien hizo su primera aparición el lunes tras una emergencia médica dental el día de las primarias que no le permitió festejar en su comité de campaña, explicó que su foco de cara a las elecciones generales será reunirse y escuchar a todos los grupos en la ciudad del Amor Fraternal aunque no hayan votado por ella.

“No importa por quien votaste, de que código postal vienes y a que grupo perteneces, voy a escucharte y de eso se trata. Hay momentos en que no vamos a estar de acuerdo en algunos puntos y no todos van a estar felices con mis decisiones, pero nadie va a poder decir que no tuvimos una conversación”, apuntó.

Parker dijo que se siente mucho mejor de su emergencia médica dental, pero que tendrá que seguir acudiendo a visitas de seguimiento. Explicó que lo que le paso la noche de las primarias, el pasado 16 de mayo, fue que su cuerpo dio un alto debido al fuerte dolor que esta sintiendo en la quijada por lo que tuvo que ser recluida en el hospital de la Universidad de Pensilvania.

Según sostuvo se sometió a una cirugía de extracción de un diente, que hace 20 años, fue sometido a un “root canal” que al parecer le provocó una infección. “Lo que pasó fue que no le di tiempo a mi cuerpo a recuperarse, porque se trataba del fin de semana previo a las primarias y tenía que trabajar. Yo creo en el trabajo, no llegué aquí sola ni por no hacerlo, entonces mi cuerpo me cobró. No celebré como quería”.

Parker estará compitiendo por la silla de la alcaldía de Filadelfia contra el republicano David Oh en noviembre siete 2023.

“Nuestro mensaje llegó a la ciudad, en especial a los vecindarios y las comunidades cercanos al dolor de la violencia armada. Con este triunfo estas comunidades están cercanas al poder y el mensaje es importante, porque lo que hicimos fue promover la creencia de que hay audacia para que Filadelfia pueda ser la ciudad más segura y limpia”.

Destacó a los exconcejales Derek Green y María Quiñones Sánchez por su apoyo y dijo que espera laborar con ambos en el futuro. Sostuvo que varios miembros de la comunidad latina le extendieron la mano y eso fue clave para que su plan resonara en las comunidades.

La candidata demócrata, quien habla de ella misma en la tercera persona, explicó que le embarga la emoción al tratarse de abrirle paso a una generación de mujeres. “Que se abra un paso de concreto con esta nominación para otra generación es importante para las niñas negras, latinas, blancas y cualquiera. Es importante saber que no llegamos aquí solas, pero que con trabajo se alcanzó un peldaño donde se puede soñar y esa es la parte importante”.

Ante preguntas sobre su plan de educación para todo el año y las paradas de tránsito inesperadas recalcó que “ha sido interesante escuchar ala gente inferir”. Explicó que “bajo ninguna circunstancia habrá paradas a individuos de forma inconstitucional durante mi administración, pero sí vamos a utilizar todas las herramientas, bajo la ley, para evitar la violencia”.

Agregó que, en cuento al plan de educación constante, o todo el año, no tiene que ver con clases desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. “todo esto tiene que ver además de la educación con un problema socio económico, porque los padres necesitan que las escuelas estén abiertas a cierta hora para poderse ir a trabajar”.

Parker se reunió antes de hablar con la prensa con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro en un afán por exponer sus puntos de interés en caso de alzarse con el cargo en noviembre. "Es importante etner una relación fuerte con nuestros líderes. Esta reunión fue intencional para ver como podemos poner más policías y agentes comunitarios en la calle y eliminar la violencia, así como utilizar cada herramienta posible para limpiar Filadelfia".

