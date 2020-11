Chris Christie pide a Trump poner fin a demandas electorales

El confidente del presidente Donald Trump, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo el domingo que el presidente debería poner fin a las luchas legales que desafían los resultados de las elecciones y ceder ante el presidente electo Joe Biden.

“He sido partidario del presidente, voté por él dos veces, pero las elecciones tienen consecuencias y no podemos seguir actuando como si algo sucediera aquí que no sucedió", explicó Christie en "This Week with George Stephanopoulos”.

"Alegan fraude fuera de la sala del tribunal, pero cuando entran a la sala no alegan fraude ni argumentan fraude", dijo Christie. ”Usted tiene la obligación de presentar la evidencia, la evidencia no ha sido presentada".

Trump alega que las elecciones presidenciales de Estados Unidos estuvieron plagadas de "fraudes y faltas" y, por lo tanto, ha rechazado los resultados. Otros altos funcionarios de la administración, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, han insistido públicamente en que las elecciones no han terminado. La campaña de Trump continúa cuestionando la integridad de las elecciones a través de una serie de acciones legales en los estados más competitivos.

El sábado, un juez federal de Pensilvania desestimó una demanda de la campaña de Trump que buscaba bloquear la certificación de millones de votos de ese estado.

El senador estadounidense Pat Toomey, republicano por Pensilvania, dijo en un comunicado que el fallo del juez confirma que "Joe Biden ganó las elecciones de 2020 y se convertirá en el 46º presidente de Estados Unidos".

"Felicito al presidente electo Biden y al vicepresidente electo Kamala Harris por su victoria. Ambos son servidores públicos dedicados y estaré orando por ellos y por nuestro país", agregó Toomey.

La campaña de Trump y sus aliados ahora han perdido o retirado más de 30 demandas que formaban parte de ese esfuerzo.

El abogado de la campaña de Trump, Sidney Powell, enumeró una serie de acusaciones de fraude durante una entrevista en Newsmax TV el sábado. Powell alegó que el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, pudo haber estado involucrado en sobornos a funcionarios públicos, pero no dio detalles.

"Sidney Powell acusando al gobernador Brian Kemp de un crimen en la televisión y sin embargo no está dispuesta a salir a la televisión y defender y presentar la evidencia que supuestamente tiene" es "una conducta escandalosa", dijo Christie.

El ex gobernador y fiscal federal criticó al equipo legal de Trump como una "vergüenza nacional".