Concejal electo se disculpa por usar disfraz de rapero afroamericano

Un concejal electo en una pequeña ciudad del condado de Gloucester se disculpó por usar un disfraz de Halloween de Flava Flav en 2008 y compartir una foto en las redes sociales.

"Pido disculpas a cualquiera que pueda resultar lastimado por mi elección de vestuario de hace años", dijo el republicano Vincent Kelly en un comunicado difundido el sábado por el Comité Ejecutivo Republicano del Condado de Gloucester.

Kelly ganó las elecciones al consejo municipal de Pitman, Nueva Jersey, en las elecciones del martes.

En su disculpa, Kelly reconoció suya la foto compartida en las redes sociales y por diferentes grupos que lo muestra vestido como la estrella del reality show y rapero de Public Enemy, Flava Flav, de pie junto a una mujer.

Aquí está la declaración completa y la disculpa de Kelly:

"En 2008 compré y usé un disfraz de Flavor Flav para una fiesta de Halloween donde se esperaba que los invitados se vistieran como una celebridad. En el momento en que Flavor Flav gritó, 'sí, chico’, lo hizo increíblemente popular, usar el disfraz era una celebración de su fama”.

"Años después, utilicé brevemente la imagen como foto de portada en mi página de Facebook durante la temporada de Halloween, cambié la imagen después de la temporada y, francamente, me olvidé de ella hasta eventos recientes”.

"Entiendo que vivimos en una época muy diferente y hoy, incluso como una celebración de la fama de uno, ni siquiera consideraría usar un disfraz que incluyera cara negra. Pido disculpas a cualquiera que pueda resultar herido por mi elección de vestuario de hace años y pronto nos comunicaremos con el Colectivo Antirracista de Pitman para que podamos programar una reunión y tener un diálogo abierto y honesto".

El Colectivo Antirracista de Pitman (PARC) elogió a Kelly por admitir su culpa.

"PARC se siente aliviado de que el concejal electo se haya disculpado y haya reconocido la gravedad de esto, revirtiendo la declaración que hizo un día antes", dijo el grupo, que tiene la misión de "desafiar el racismo en nuestra comunidad y trabajar para cambio a través de la creación de políticas antirracistas, la educación y el cambio cultural".

En una historia de Courier-Post el viernes por la mañana, Kelly defendió su disfraz y dijo: "No tengo un hueso racista en mi cuerpo".

"No me puse la cara negra", dijo Kelly al Courier-Post. "Fui a una fiesta de disfraces. Y vino… con eso. Esto es lo que obtuviste con eso. Eso es lo que hice. No había ninguna intención de menospreciar a los afroamericanos, ni nada de eso. Fue un simple fiesta de Halloween".

La página de Facebook de Kelly estaba inactiva el sábado por la noche. PARC afirmó que todavía estaba activo y que la foto aún estaba disponible el jueves. El grupo en una publicación de Facebook el sábado dijo que no tenía intención de "cancelar" a Kelly, sino que más bien quería "educarlo sobre la práctica atroz de aparecer con la cara negra".

Pitman tiene una población de menos de 9,000 habitantes, según los datos del censo más reciente de Estados Unidos.

Kelly y su compañera republicana Courtney Susan Milward derrotaron al presidente del Consejo Demócrata Paul Blass y a la concejal demócrata Amy Rudley en las elecciones del martes.

Kelly ocupará su asiento en el consejo el próximo año.