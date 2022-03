Demócratas enfrentan importante elección: ser progresistas o moderados

John Fetterman estaba sentado, solo, en el pasillo fuera del salón de baile del hotel donde estaban reunidos los miembros del comité del Partido Demócrata de Pensilvania, con el aspecto de alguien que no pertenecía allí.

Momentos después, Fetterman, el vicegobernador en ejercicio de Pensilvania, fue derrotado por más de dos a uno por el representante de los Estados Unidos, Conor Lamb, en la votación de respaldo en la carrera primaria del partido para el Senado de los Estados Unidos.

En apenas dos meses, los demócratas descubrirán si el electorado del partido se siente diferente acerca de nominar a Fetterman, un candidato rompedor de moldes mucho más conocido por los demócratas que sus rivales, para ser su abanderado en una contienda por el Senado.

Fetterman no solo vino del ala progresista del partido, sino que es irreverente y franco. Mide 6’8”, está tatuado y con barba de chivo, tiene la cabeza bien afeitada y, con mayor frecuencia, se lo ve con pantalones cortos, incluso en invierno, y camisas de trabajo informales.

Fetterman lidera la campaña de recaudación de fondos y también es el único en la carrera que ha ganado una campaña en todo el estado, o incluso se ha postulado en todo el estado. Ha hecho campaña en Pensilvania en numerosas ocasiones, desde 2008, cuando se quedó perplejo en las primarias presidenciales de Barack Obama.

Pero la insurrección del seis de enero en el Capitolio de Estados Unidos endureció la determinación de los miembros del comité estatal demócrata de votar por el candidato más elegible en las elecciones generales de noviembre en este estado de campo de batalla presidencial, dicen algunos demócratas.

Para muchos, eso significa votar por Lamb, visto como un candidato más moderado y convencional con un currículum que tiene un atractivo más transversal.

“Queremos ganar la carrera por el Senado, por lo que queremos elegir a la persona más elegible en todo el estado, y creo que mucha gente está de acuerdo en que esa persona es Conor Lamb”, dijo Christina Proctor, presidenta del Partido Demócrata en Washington County.

El escaño que dejará vacante el senador republicano Pat Toomey, que se retira durante dos mandatos, se considera a nivel nacional como una opción y una de las pocas oportunidades que tendrán los demócratas de obtener un escaño en un año abrumador en el que el presidente Joe Biden y los demócratas se enfrentan a un público crítico y pesimista, según la encuesta de febrero de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Los republicanos tienen un amplio campo abierto, con tres prospectos bien conectados de fuera del estado, incluido Mehmet Oz, presentador del programa de televisión diurno "The Dr. Oz Show", que están gastando millones de dólares en anuncios de televisión.

Del lado demócrata, Lamb, de 37 años, exfiscal federal impecable y exmarine, trabajó duro durante meses para ganarse el respaldo del partido.

La campaña de Fetterman descartó el proceso como un “juego interno” y sostuvo que su enfoque está en hacer campaña y expandir el mapa de votantes amistosos encontrando nuevos partidarios en lugares remotos donde los demócratas son derrotados.

“John sale como un extraño; ese ha sido el caso desde el primer día en lo que respecta al partido estatal”, dijo Aaron Stearns, presidente del Partido Demócrata en el escasamente poblado Warren County.

Fetterman no encaja en la caja que el partido ha construido para sus candidatos, dijo Stearns, ya sea en temas, como la defensa abierta de Fetterman para legalizar la marihuana, o en la apariencia, como que Fetterman es cualquier cosa menos limpio y que usa traje.

"Todavía estamos atrapados en todo ese ciclo de 'Esa es la única forma en que puedes ser elegido'", dijo Stearns.

Cuando Fetterman visita el área rural de Stearns, es genuino y accesible, y se ve y se viste "como nosotros", dijo Stearns. "No tengo 6-8, pero creo que para los demócratas comunes, es una ventaja".

Hay algunas dudas sobre la elegibilidad de Fetterman, en comparación con el récord de Lamb de ganar tres carreras para el Congreso observadas a nivel nacional en un terreno difícil para un demócrata, apegarse a mensajes moderados y no mostrar miedo de enfrentarse no solo a la derecha, sino también a la izquierda.

Hay dudas sobre si Fetterman está probado en batalla, es demasiado liberal o demasiado inconformista.

Por supuesto, los votantes de las primarias del 17 de mayo pueden no estar de acuerdo.

“Es difícil saber qué va a hacer el electorado”, dijo Greg Stewart, presidente del Partido Demócrata en Center County.

Ha habido muchos candidatos exitosos en primarias de alto perfil que no fueron la primera elección de los miembros del comité estatal del Partido Demócrata: Tom Wolf para gobernador en 2014, Kathleen Kane para fiscal general en 2012, Joe Sestak para el Senado en 2010 y Ed Rendell para gobernador en 2002.

Todos menos Sestak ganaron las elecciones generales.

Esta es la tercera campaña estatal de Fetterman después de llegar a la pequeña ciudad siderúrgica de Braddock, en ruinas y azotada por la pobreza, en 2001 como voluntario de AmeriCorps y ganar su primera elección para alcalde en 2005.

Cuando se postuló por primera vez para un cargo más alto, Fetterman, de 52 años, era un favorito de los medios por sus esfuerzos poco convencionales para revigorizar a Braddock y un héroe progresista en el área de Pittsburgh por su defensa incondicional.

En la carrera primaria de tres vías para el Senado de Estados Unidos de 2016, acusó a Katie McGinty, respaldada por el partido, de aceptar contribuciones de campaña de la industria del petróleo y el gas, y respaldó al senador estadounidense Bernie Sanders, el insurgente independiente de Vermont que desafiaba a la demócrata Hillary Clinton por el poder. candidatura presidencial.

Fetterman terminó tercero.

En 2018, como candidato respaldado por Sanders, Fetterman ganó una carrera primaria de cinco vías para ser vicegobernador y convertirse en el compañero de fórmula de Wolf contra cuatro candidatos que dividieron el voto del sureste de Pensilvania.

Luego, en la campaña presidencial de 2020, Fetterman impulsó aún más su perfil como un hábil sustituto de Biden en los programas de noticias nacionales de televisión por cable en el estado crítico de Pensilvania.

Los demócratas no dudan de que Fetterman, si es elegido, será un firme partidario de la agenda de Biden después de que forjó una relación simbiótica con Wolf en temas progresistas. Muchos también luchan por decidir si Fetterman y Lamb votarían de manera diferente en el Senado.

Aún así, Fetterman no se ha ganado una masa crítica de líderes del partido o aliados.

Lamb cuenta con el respaldo del Caucus Latino del partido estatal, la Organización Nacional para la Mujer y la gran mayoría de los sindicatos de la construcción, además del alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, y Rich Fitzgerald, director ejecutivo del condado de Allegheny, que incluye a Pittsburgh.

Malcolm Kenyatta, un representante estatal de segundo mandato de Filadelfia que hizo campaña en todo el país a favor de Biden en 2020, también obtuvo el respaldo de los principales aliados del partido, incluidos los grandes sindicatos de empleados públicos y grupos progresistas.

La mayoría de los pilares del partido —Wolf, el senador Bob Casey y el fiscal general estatal Josh Shapiro— no han tomado partido.

Tampoco el brazo político nacional de los demócratas del Senado, como lo hizo contra Sestak en 2010 y nuevamente para McGinty en 2016.

Los demócratas atribuyen eso a un campo fuerte, y algunos dicen que están satisfechos con eso, si se debaten sobre la elección.

El propio Fetterman, después de hacer su presentación en el escenario ante los miembros del comité estatal del partido de que tiene la campaña más fuerte, adoptó un tono magnánimo y dijo que cualquiera de los candidatos que comparten el escenario podría ganar en noviembre.

“Creo fundamentalmente y absolutamente que es cierto”, dijo Fetterman a la multitud.