Estas son las preguntas que aparecerán en la boleta electoral en mayo

Las elecciones estatales del 18 de mayo se aproximan con rapidez, y este año la boleta electoral incluirá más que los a candidatos estatales.

Y es que todo se debe a que este año los legisladores Republicanos incluirán un par de preguntas en la boleta que buscarán definir los poderes de emergencia del gobernador.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aquí la lista de los cientos de lugares donde podrás votar en estas primarias estatales.

Las preguntas se producen a medida que los republicanos en el Congreso de Pensilvania buscan limitar los poderes ejecutivos del gobernador tras la serie de órdenes ejecutivas que el gobernador Wolf emitió con el fin de controlar la pandemia en el 2020.

¿No te has registrado para votar? Utiliza el sistema digital del estado para hacer el trámite sin tener que dejar tu hogar.

En estas elecciones, todo votante registrado podrá votar ya sea a favor o en contra de las preguntas, sin importar si el votante está afiliado con algún partido político.

Pero, ¿qué preguntas se incluirán en la boleta? Aquí te decimos:

Pregunta #1:

"Shall the Pennsylvania Constitution be amended to change existing law and increase the power of the General Assembly to unilaterally terminate or extend a disaster emergency declaration—and the powers of Commonwealth agencies to address the disaster regardless of its severity pursuant to that declaration—through passing a concurrent resolution by simple majority, thereby removing the existing check and balance of presenting a resolution to the Governor for approval or disapproval?"

Lo que significa: (Cortesía de la Liga de Mujeres Votantes de Pensilvania)

Si deseas votar sí: estas de acuerdo que la legislatura, con una mayoría simple, tiene el poder de despojar al gobernador de su autoridad para declarar una emergencia y coordinar los recursos para abordarla.

Si deseas votar no: no estás de acuerdo en darle al Congreso el poder de revocar una emergencia estatal emitida por el gobernador con simplemente tener una mayoría simple en ambas cámaras.

Pregunta #2:

Shall the Pennsylvania Constitution be amended to change existing law so that: a disaster emergency declaration will expire automatically after 21 days, regardless of the severity of the emergency, unless the General Assembly takes action to extend the disaster emergency; the Governor may not declare a new disaster emergency to respond to the dangers facing the Commonwealth unless the General Assembly passes a concurrent resolution; the General Assembly enacts new laws for disaster management?

Lo que significa: (Cortesía de la Liga de Mujeres Votantes de Pensilvania)

Si deseas votar sí: estas de acuerdo en cambiar las leyes actuales para limitar el poder del gobernador para declarar una emergencia sin importar la gravedad del incidente, esto limitaría la capacidad del gobernador en responder y manejar desastres naturales.

Si deseas votar no: no estás de acuerdo en cambiar las leyes actuales que le permiten al gobernador del estado declarar una emergencia que no podría ser limitada porperiodo de 21 días o una mayoría simple en la Legislatura.

Pregunta #3:

Shall the Pennsylvania Constitution be amended by adding a new section providing that equality of rights under the law shall not be denied or abridged because of an individual’s race or ethnicity?

Lo que significa: (Cortesía de la Liga de Mujeres Votantes de Pensilvania)

Si deseas votar sí: estas de acuerdo en prohibir la discriminación en base a la raza u étnia de las personas en todas las instituciones y entidades estatales del estado.

Si deseas votar no: no estas de acuerdo en cambiar la ley actual ya que las leyes estatales y federales actualmente hacen ilegal la discriminación de las personas en base a su apariencia, orientación sexual y étnia en todos los niveles estatales.

Pregunta #4:

Do you favor expanding the use of the indebtedness authorized under the referendum for loans to volunteer fire companies, volunteer ambulance services and volunteer rescue squads under 35 PA.C.S. §7378.1 (related to referendum for additional indebtedness) to include loans to municipal fire departments or companies that provide services through paid personnel and emergency medical services companies for the purpose of establishing and modernizing facilities to house apparatus equipment, ambulances and rescue vehicles, and for purchasing apparatus equipment, ambulances and rescue vehicles, protective and communications equipment and any other accessory equipment necessary for the proper performance of the duties of the fire companies and emergency medical services companies?

Lo que significa: (Cortesía de la Liga de Mujeres Votantes de Pensilvania)

Si deseas votar sí: usted apoya la expansión del programa de préstamos de Pensilvania para las empresas de servicios médicos de emergencia, bomberos y otras empresas municipales.

Si deseas votar no: deseas mantener el programa de préstamos de Pensilvania para las empresas de servicios médicos de emergencia, bomberos y otras empresas municipales como se encuentra actualmente.