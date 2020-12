Fiscal general de Pensilvania contrataca demanda impuesta por Texas

Los abogados de Pensilvania respondieron en la Corte Suprema de Estados Unidos al esfuerzo de Texas que busca anular el resultado de las elecciones en cuatro estados para el presidente electo Joe Biden, calificándolo de "abuso sedicioso”, que se basa en teorías de conspiración y falsedades.

Según los abogados de Pensilvania, Texas está utilizando afirmaciones falsas, en un esfuerzo legalmente indefendible para privar de sus derechos a un gran número de votantes y ungir a Donald Trump, su candidato preferido para presidente.

"El esfuerzo de Texas para que esta corte elija al próximo presidente no tiene base legal o de hecho", escribieron. “El tribunal no debe tolerar este abuso sedicioso del proceso judicial y debe enviar una señal clara e inequívoca de que tal abuso nunca debe repetirse”.

La demanda del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, exige que se invaliden los 62 votos totales del Colegio Electoral en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Eso es suficiente, si se cambia, para inclinar la elección hacia Trump.

La demanda de Paxton repite una letanía de acusaciones falsas, refutadas y sin fundamento sobre las boletas electorales por correo y la votación en los cuatro estados del campo de batalla, incluidos los argumentos ya desestimados por los tribunales.

Los fiscales generales republicanos en Ohio y otros 17 estados firmaron el escrito de Texas en una muestra de apoyo. Los expertos en leyes electorales descartaron la presentación de Paxton como la oportunidad legal más reciente y quizás la más larga desde el día de las elecciones.

Las demandas presentadas por Trump y sus aliados han fracasado repetidamente en todo el país, y la Corte Suprema rechazó esta semana una oferta republicana para revertir la certificación de Pensilvania de la victoria de Biden.

Mientras tanto, siete miembros republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Pensilvania (John Joyce, Fred Keller, Mike Kelly, Dan Meuser, Scott Perry, Guy Reschenthaler y Glenn Thompson) se unieron con otros 99 republicanos de la Cámara en el caso en línea con los argumentos de Texas.

Los legisladores republicanos en el Senado estatal y la Cámara de Representantes del estado también presentaron informes de amigos de la corte, criticando las decisiones de la Corte Suprema del estado en casos relacionados con la votación antes de la elección y orientación a los funcionarios electorales del condado por parte de la elección principal del gobernador Tom Wolf y la secretaria de Estado Kathy Boockvar, demócrata.

El escrito republicano del Senado, respaldado por 24 de los 28 miembros republicanos, no necesariamente instaba al tribunal superior a fallar a favor de Texas, diciendo que "no apoyaba ni a los demandantes ni a los acusados", sino que pedía que dictara que las legislaturas son las que establecen las reglas para las elecciones y no los tribunales.

La presentación del presidente de la Cámara de Representantes, Bryan Cutler, republicano por Lancaster, y el líder de la mayoría de la Cámara, Kerry Benninghoff, republicano del Centro, se acerca más a respaldar la posición de Texas. Dice que Texas y otros “plantearon preguntas importantes sobre cómo esta conducta ilícita procesal” afectó la elección y le pidieron a la corte que “considere cuidadosamente las cuestiones y preguntas procesales” planteadas por Texas.